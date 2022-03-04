Mert Şener kimdir?

2000 yılında İstanbul’da dünyaya gelen İş adamı, siyasetçi ve STK yöneticisi olan Mert Şener, anne tarafı Trabzonlu, baba tarafı Kastamonulu bir ailenin evladıdır.

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı, İstanbul Pastacılar Odası Kurucusu ve Oda Başkanı Merhum Muzaffer Şener’in torundur. Su sporları ve Motor sporlarına merakı olan Şener, Yat kaptanlığı ve Telsiz Operatörlüğü sınavını kazanarak 2018 yılında Yat Kaptanı unvanını almıştır.

İlkokul, Ortaokul ve Lise eğitimini Doğa Okullarında tamamlayan Şener, Pearson ve MEB onaylı uluslararası geçerliliği olan MBA diplomasını da almıştır.

ABD’de Newport Üniversitesi Davranış Bilimleri mezunu ve Türkiye’de Özel bir üniversitede İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünü okumaktadır. Şener aynı zamanda Yeşilay ve Kızılay il yönetim kurulunda birçok sivil toplum kuruluşlarında, derneklerde ve vakıflarda üst düzey yöneticilik yapmıştır.

23 Haziran 2019 tarihli Belediye seçimlerinde Fatih belediyesinden Meclis üyesi adayı olarak gösterilmiştir. 2018-2020 yılları arası Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Genel Başkan Başdanışmanlığı görevlerinde bulunmuştur.

Şener, 2018 yılında AK Parti İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi ve Halkla İlişkiler Komisyon üyesi olarak görevlendirilirken, daha sonra AK Parti Genel Merkez Halkla İlişkiler Komisyon üyeliğine daha sonra ise Halkla İlişkiler Başkan Yardımcılığına terfi etmiştir. T.C. Hazine Ve Maliye Bakanlığı Bakan Berat Albayrak döneminde kurulan Gençlik ve Spor platformunun kurucu başkanıdır. Mert Şener, aynı zamanda Aile Şirketi Olan Ender Çikolata ve Pastanelerinin Genel Müdürlüğünü yapmaktadır.

İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilen Şener, Türkiye Eğitim Dernekleri Federasyonu ve İstanbul Eğitime Armağan Derneği (İSTEAD) Genel Başkanı olarak çalışmalarına devam etmektedir.