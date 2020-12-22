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Aktüel Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kovid-19'a yakalandı
Aktüel

Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kovid-19'a yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-12-22 08:56:39 -
Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Kovid-19'a yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Gültak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif sonuçlandığını belirtti.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu kaydeden Gültak, "Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımıza tedbirlere sıkı sıkıya uymalarını tavsiye ediyor, sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.



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