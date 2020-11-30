  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara "drone" destekli operasyon: 3 gözaltı
Aktüel

Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara "drone" destekli operasyon: 3 gözaltı

Drone ile takip edilen otomobilde 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, şüphelilerden 2'si tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:30:03 -
Mersin'de uyuşturucu sevkiyatı yapan zanlılara "drone" destekli operasyon: 3 gözaltı

MERSİN (AA) - Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "drone" ile takip edilen otomobilde 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Uyuşturucu sevkiyatının yapıldığı otomobili "drone" ile takibe alarak Mezitli ilçesi Viranşehir Mahallesi'nde durduran ekipler, araçtaki 3 şüpheliyi yakaladı.

Bagajdaki aramada 3 çantada bulunan 78 pakette 393 bin 300 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, polisin takip ettiği araç drone kamerasıyla görüntülendi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı
Dünya

The Economist kapağındaki rüzgar gülü Türkiye'yi mi ilgilendiriyor? Erkan Trükten açıkladı

Araştırmacı yazar Erkan Trükten, The Economist'in 2021 kapağına ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı. Trükten, kapakta yer alan rüzgar gü..
Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor
Ekonomi

Rekorlar peş peşe gelecek... Yeni dönem resmen başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Ekonomide yeni dönem" açıklamalarıyla başlayan piyasa rallisi, hız kesmeden sürürken, analistler, BIST 100 endeksi..
Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!
Dünya

Korkuya neden oldu: Dünya'ya düşerken ateş topuna dönen göktaşı geceyi gündüz yaptı!

Japonya'da bir göktaşının atmosfere girince ateş topuna dönüşerek düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Patlama sesi çıkaran göktaşı halk aras..
Satılık 2012 model Opel Corsa
Satılık 2012 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay