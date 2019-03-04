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Mersin’de ’Türk Dünyası Tiyatro Günleri’ başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:13
Mersin’de ’Türk Dünyası Tiyatro Günleri’ başladı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5.’si düzenlenen Türk Dünyası Tiyatro Günleri, Azerbaycan Rusya Dağıstan Azerbaycan Devlet Dram Tiyatrosu’nun ‘Dağılan Tifaq’ isimli oyunu ile başladı.


Abdürrehim Bey Hayverdiyev’in yazdığı, Server Eliyuev’in yönettiği ve 12 kişilik oyuncu kadrosu ile ‘Dağılan Tifaq’ oyunu, Türk Dünyası Tiyatro Günleri’nin sahnelenen ilk oyunu oldu.Kumar ve alkol nedeniyle ailenin yaşadığı dramı anlatan oyun, Mersinlilerden tam not aldı.


Oyun sonrası Azerbaycan tiyatro grubunun yönetmenine ve oyuncularına plaket veren Mersin Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Gökbel, “Bu kültür etkinliği geleneksel hale geldi. Bugün bu etkinliğin başlangıç oyununu Azerbaycan tiyatro grubu gerçekleştirdi. Ben tiyatro müdürüne, yönetmenimize ve çok değerli tiyatro oyuncularımıza Büyükşehir Belediye Başkanımız Burhanettin Kocamaz adına teşekkür ediyorum. Tiyatro hepimizin bildiği gibi birleştirici, bütünleştirici, düşündürücü ve eğlendirici unsurların tamamını bünyesinde barındıran çok güzel bir sanat dalıdır. Türk Dünyası Tiyatro Günleri etkinliğimizin en önemli kısmı da Türk kültürünün ortak değerlerinin oyunlarla sahneye yansımasıdır. Sizleri de bu yansımayı izlemek üzere tüm oyunlarımıza davet ediyorum” dedi.


Farklı ülkelerin Mersin’de tiyatro sahnesinde buluşması ve Türk dünyasında birliği sanatla sağlamak adına düzenlenen etkinlik boyunca Tataristan, Özbekistan, Kazakistan, Kıbrıs, Gagauzya’nın tiyatro oyuncuları Mersinli tiyatro severlerle buluşacak ve 16 Mart tarihine kadar sürecek.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:13
  1. sanat
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