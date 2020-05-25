  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin’de ’Online Kariyer Günü’ etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, okulların tatil olduğu korona virüs salgını sürecinde de üniversitelileri yalnız bırakmayarak ’Online Kariyer Günü’ etkinliği gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-25 15:12:11 -
Mersin’de ’Online Kariyer Günü’ etkinliği

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi, okulların tatil olduğu korona virüs salgını sürecinde de üniversitelileri yalnız bırakmayarak ’Online Kariyer Günü’ etkinliği gerçekleştirdi.


’Dijital çağda kariyer fırsatları’ mottosu ile gerçekleştirilen etkinlikte, ’Kariyer merkezi ve öğrencilere yönelik rehberlik hizmetleri, ’Teknoloji-Covid-19 ve iş hayatı, değişen yetkinlikler’, ’Yeni nesil iş arama kanalları, online iş başvurusu-online mülakat’, ’Öğrenci yetiştirme programları’, ’Kurumsal iş hayatına ilk adım ve hatalar’ konu başlıklarında bilgi alışverişi yapılırken, etkinliğe yaklaşık 100 öğrenci katılım sağladı.


Mersin Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi Müdürü Serkan Özada ve Mersin Üniversitesi Kariyer Merkez Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, etkinliğin moderatörlüğünü yürütürken, bazı firmaların temsilcileri konuşmacı olarak katılım sağladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı