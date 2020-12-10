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Aktüel Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Aktüel

Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-12-10 21:14:57 -
Mersin'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, D-400 Karayolu Hal Kavşağı mevkisinde Ferdi Y. yönetimindeki 33 BKB 94 plakalı kamyonet ile Mehmet Ali S'nin kullandığı 33 PA 593 plakalı otomobil çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Ali S. ile birlikte yolculuk yaptığı Mehmet Emin D'yi hastaneye kaldırdı.

Yaralılardan 22 yaşındaki Mehmet Emin D. kurtarılamadı.

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