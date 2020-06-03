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Aktüel

Mersin'de domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

Yeniakit Publisher
2020-06-03 12:37:46 -
Mersin'de domuz avında kazara vurulduğu iddia edilen kişi öldü

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, domuz avına çıktığı arkadaşını kazara öldürdüğü iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

İddiaya göre, Kurtçukuru Mahallesi'ndeki buğday tarlasına gelen domuzları uzaklaştırmak amacıyla S.Ç, arkadaşı Fikret Şahin ile ava çıktı.

Duyduğu ses üzerine av tüfeğiyle ateş eden S.Ç, arkadaşı Şahin'i kazara vurduğunu fark etti.

S.Ç'nin haber vermesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, başından vurulan Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Jandarma ekipleri S.Ç'yi gözaltına aldı.

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