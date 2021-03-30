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Oruç Mersin Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Mersin imsak ve iftar vakti ne zaman?
Oruç

Mersin Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Mersin imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayına yaklaştığımız günlerde olduğumuz için sahur ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Her ilin kendine ait sahur ve iftar saatleri bulunduğundan dolayı herkes ikamet ettiği ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Mersin ilinde oturan kişiler, Ramazan ayında oruç tutmak için Diyanet imsakiye 2021 ve Diyanet namaz saatlerine göre sahur ve iftar saatleri gibi aramalar yapmakta. Peki, Mersin sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Mersin sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?

Yeniakit Publisher
2021-03-30 22:42:00 -
Mersin Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Mersin imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayı Müslümanlar için bir fırsat ayıdır. Bu ayı ibadet ve duayla geçirip iyi değerlendirmek gerekir. Çünkü Ramazan ayında Rahmet ve mağfiret kapıları sonuna kadar açılır. Şaban ayının son günlerine gelmemiz sebebiyle en çok merak edilen konu ilk sahurun ne zaman ve saat kaçta başlayacağı. İşte merak edilen haberin detayları…

2021 Ramazan ne zaman başlıyor?

Ramazan ayı bu yıl 13 Nisan Salı günü başlayıp ve 12 Mayıs Çarşamba günü bitecek.

2021 Ramazan Bayramı ne zaman?

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

Diyanet Mersinİmsakiyesi 2021

Mersin'de ilk imsak 04.39'da ilk iftar 19.21'de olacak.

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