Mersin Ramazan imsakiye 2021 sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Mersin imsak ve iftar vakti ne zaman?

Ramazan ayına yaklaştığımız günlerde olduğumuz için sahur ve iftar vakitleri vatandaşlar tarafından merak edilmekte. Her ilin kendine ait sahur ve iftar saatleri bulunduğundan dolayı herkes ikamet ettiği ilin Diyanet tarafından belirlenmiş imsak saatleri ve iftar saatlerini araştırmakta. Mersin ilinde oturan kişiler, Ramazan ayında oruç tutmak için Diyanet imsakiye 2021 ve Diyanet namaz saatlerine göre sahur ve iftar saatleri gibi aramalar yapmakta. Peki, Mersin sahur vakti ve iftar saati kaçta? Diyanet Mersin sabah ezanı akşam ezanı kaçta okunuyor?