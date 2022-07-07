  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Merkez Bankası rezervleri açıklandı
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Temmuz ile biten haftada 994 milyon dolar azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-07 16:32:00 -
Merkez Bankası rezervleri açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 1 Temmuz ile biten haftada 994 milyon Dolar azalarak, 100 milyar 942 milyon dolar oldu.

Brüt Döviz rezervleri de 553 milyon dolarlık azalışla 60 milyar 342 milyon dolardan 59 milyar 789 milyon dolara indi.

Altın rezervleri ise 1 Temmuz haftasında 440 milyon dolar azalarak 41 milyar 594 milyon dolardan 41 milyar 154 milyon dolara indi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23