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Ekonomi Merkez Bankası para ve kur politikasını açıkladı
Ekonomi

Merkez Bankası para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası, 2022 yılına dair para ve kur politikasını kamuoyuna duyurdu. Yol haritası niteliğindeki metne göre, orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu.

Yeniakit Publisher
2021-12-29 10:27:00 - 2021-12-29 10:37:34
Merkez Bankası para ve kur politikasını açıkladı

Merkez Bankası 2022 para ve kur politikasını açıkladı.

Merkez Bankası'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:

"2022'de Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak"

"Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır."

"Yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecek"

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Yorumlar

Elini belli eden başkan spekülatöre çanak tutuyor

İki-üç gün önce ,Merkez Bankası başkanı bu seviyelerin altına düşerse dolar alımına başlarız dedi o sözü sarfettikten sonra doların düşüşü durdu ve yukarı çıkışa başladı böyle sözler henüz doların ateşi sönmemiş iken söylenmez ...
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