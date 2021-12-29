Merkez Bankası para ve kur politikasını açıkladı
Merkez Bankası, 2022 yılına dair para ve kur politikasını kamuoyuna duyurdu. Yol haritası niteliğindeki metne göre, orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korundu.
Merkez Bankası 2022 para ve kur politikasını açıkladı.
Merkez Bankası'nın açıklamalarından bazı satırbaşları:
"2022'de Rezerv Opsiyon Mekanizması tamamen sonlandırılacak"
"Hükümetle birlikte belirlenen orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 olarak korunmuştur. Para politikası, enflasyonu bu hedefe kademeli olarak yaklaştıracak şekilde oluşturulacaktır."
"Yabancı para yükümlülüklerin maliyetleri artırılırken, Türk lirası mevduat gelişimini destekleyecek mekanizmalar önceliklendirilecek"