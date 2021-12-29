Merkez Bankası kur korumalı TL mevduat hesabı bugünkü anlık dolar euro kur alış satış fiyatı ne kadar?

Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı ile Türk Lirası birikimlerinizi, hem yüksek getiri oranı ile avantajlı şekilde artırın hem de kurdaki değişimlere karşı koruyun! Kur korumala TL mevduat hesabına geçen vatandaşlar her gün Merkez Bankası’nın açıkladığı kur korumalı TL mevduat dolar kuru alış satış fiyatı yakından takip ediliyor. TCMB tarafından her gün saat 11:00’de USD alış kuru ilan edilmektedir. Kur değişim oranını hesaplanırken vade sonundaki TCMB USD alış kuru ile vade başlangıç tarihinde geçerli olan TCMB USD alış kuru arasındaki yüzdesel fark dikkate alınacaktır. Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı 3-6-9-12 ay olarak açılabilmektedir.

Kur korumalı TL mevduatı anlık dolar kuru alış satış fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı Türk Lirası Vadeli Mevduatlar için kullanılacak kur rakamlarını duyurdu. Merkez Bankası'na göre döviz kurlarından dolar alışta 11,8966 TL ve satışta ise 11,918 TL, euro ise alışta 13,4634, satışta ise 13,4877 olarak açıklandı.