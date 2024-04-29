Merhum Dursun Ali Taşçı için hatim ve dua programı!

Bıyıklı, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybeden Taşçı'yı şu sözlerle anlattı:

Ömrünü eğitime, kültüre, ilme ve irfana adayan bir güzel adamı daha kaybettik. Muhterem Dursun Ali Taşçı hocamızı mübarek cuma günü Marmara İlahiyat Camii’nden Rabbimize uğurladık. Son vazifesini yapmak için camiye gelen dostların derin üzüntüsü yüzlerine yansımıştı.

Önden gidenler kervanına katılan kıymetli ağabeyimizle yaşadığımız hatıralar birden gözümde canlandı. Maarifte birlikte çalışmış, Türkiye Yazarlar Birliği’nde birlikte görev almış, Haber7’de aynı sayfalarda yazmıştık.

Dursun Ali Hoca pırıl pırı yaşadı ve tertemiz bir şekilde öbür âleme gitti. Vefatı sonrası sıkça dillendirdiği bir duası aklıma geldi. Şöyle demişti:

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“Son nefesimde bana tüm organlarımın şunu demelerini çok isterim:

“Ey güzel kul; sen yaşarken bizi harama bulaştırıp zehirlemedin, özümüzü/fıtratımızı bozmadın. Rabbim seni, “Kulum, hoş geldin!” diye karşılasın, seni ödüllendirsin!”

Rabbimizin onu ödüllendirdiğinden şüphemiz yok.

Çünkü bu O bu ödüle layık bir ömür sürdü.

Mekânın cennet olsun Ağabey.

Seni çok özleyeceğiz…

Mahmut Bıyıklı yazısının devamında merhum Dursun Ali Taşçı için TYB İstanbul Şubesi'nde 4 Mayıs Cumartesi günü Hatim ve Dua programı yapılacağını aktardı.