Mergım Berisha kimdir? Mergım Berisha nereli? Mergım Berisha kaç yaşında, hangi takımlarda oynadı?

Mergım Berisha kimdir? Fenerbahçe, Salzburg forması giyen Mergim Berisha transfer döneminin bitimine az bir süre kala renklerine bağladı. Bonservisi elinde olan Meyer Schalke 04'te uzun dönem forma giydikten sonra Crystal Palace kulübüne transfer olmuştu. Tekrar Bundesliga'ya dönen Meyer, Köln'de geçen sezon 12 maçta forma giydi. Fenerbahçe, taraftarın merakla beklediği forvet transferini sonuçlandırdı. Avusturya ekiplerinden Salzburg'un forvet oyuncusu Kosova asıllı Alman Mergim Berisha Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Mergım Berisha hangi takımlarda oynadı?

Schalke 04'ün altyapısından yetişen ve 2013 yılının Ocak ayında A takıma yükselen Max Meyer, Alman ekibinin 5 yıl formasını giydikten sonra Premier Lig ekibi Crystal Palace'a bedelsiz olarak transfer olmuştu.

23 yaşındaki Mergim Berisha, geçen sene Salzburg’ta çok başarılı bir sezon geçirmiş, 22 gol ve 11 asistle oynamıştı. 1 metre 88 santim boyundaki futbolcunun bu sezon 2 karşılaşmada 1 golü bulunuyor.

Mergım Berisha kimdir?

Mergım Berisha (11 Mayıs 1998 tarinde Almanya'da doğdu. Fenerbahçe'de oynayan Kosovalı Alman profesyonel futbolcudur. Berisha, 7 Kasım 2014'te Mattersburg karşısında 73. dakikada Daniel Ripić'in yerine oyuna girdikten sonra profesyonel futbolcu olarak ilk maçına çıktı. 28 Aralık 2016'da Berisha, dört yıllık bir anlaşmayı kabul ettikten sonra Avusturya Bundesliga takımı Red Bull Salzburg ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladı. 19 Haziran 2018'de Berisha, sezon boyunca kiralık olarak Bundesliga 2. takımı 1. FC Magdeburg'a katıldı. 2018–19 DFB-Pokal ilk turda 1. FC Magdeburg ile Darmstadt 98 karşısında forma giydi . Ocak 2019 10 tarihinde Berişa katıldı Avusturya Bundesliga yan SC Rheindorf Altach bir üzerine, 1+1 ⁄ 2 - sezonluk kiralandı. 6 Ocak 2020'de Berisha, Avusturya Bundesliga ekibi Red Bull Salzburg'a döndü.