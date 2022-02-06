Mercimek köftesi tarifi nasıl yapılır? Pratik mercimek köftesi tarifi ve malzemeler

Mercimek köftesi diyetisyenler Mercimek köftesi hayvansal yağ içermeyen bir besindir diyor. Yağ oranı da oldukça düşüktür. Bu nedenle mercimek köftesi diyet listelerinde önerilebilir.

Mercimek köftesi besin değeri

Mercimek Köftesi Kalori Değeri: Bu besinin 100 gramında 130 kcal kalori, ayrıca besinin 1 Porsiyon (Orta) yani 225 gramlık miktarında Mercimek Köftesi 293 kalori bulunmaktadır.

Birçok kişi tarafından sevilen bir yemek olan mercimek köftesini evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Mercimek köftesi az malzemeli bu tarifle yapabilirsiniz.

Mercimek Köftesi Tarifi

Malzemeler

1 su bardağı kırmızı mercimek

1,5 su bardağı ince köftelik bulgur

1 baş kuru soğan

1 demet maydanoz

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 demet taze soğan

2 yemek kaşığı salça

3 su bardağı su

Yeteri kadar tuz

Kimyon

Pul biber

Karabiber

Mercimek köftesi nasıl yapılır?

Mercimek köftesi yapmak için mercimekler yıkanır ve uygun bir tencereye alınarak, üzerini 3 su bardağı su ilave edilir. İyice yumuşayıncaya kadar haşlanır. Suyunu çekince bulgur içine atılır ve yarım saat kadar tencerenin kapağı kapalı olarak bekletilir. Ayrı bir tavada ince kıyılmış soğan sıvı yağda hafif pembeleşene kadar kavrulur, içine salça ilave 1-2 dakika daha kavrularak ocaktan alınır. Yarım saat dinlenen mercimeklere, kavurduğumuz salçalı soğan eklenir ve el yakmayacak bir sıcaklığa geldiğinde, güzelce yoğurulur. İyice karışan köfte harcına tuz ve baharatlar ilave edilerek, tekrar yoğrulur. Son olarak ince kıyılmış maydanoz, ince kıyılmış yeşil soğan ilave edilir. Malzemelerin güzelce karışması sağlanır Köfte harcı biraz soğuduktan sonra, bütün malzemeler el ile yoğrularak yumurta büyüklüğünde parçalar koparılır. Köftelere şekil verilerek, marul veya roka yaprakları üzerine dizilir.

Mercimek köfte püf noktaları

Mercimek köftesinde kıvam önemli ve ince bulgur çok fazla su çekebilir. Karışım size kuru gelirse ılık ya da sıcak su ekleyerek yoğurup biraz dinlendirdikten sonra şekil verebilirsiniz.

Mercimek köftesi yapımı akşamdan yapılır mı? Mercimek köftesi uzun süre saklanmaya müsait bir gıda değildir. Tüketilecek miktarda yapılması ve aynı gün içinde tüketilmesi önemlidir. mercimek köftesi bebek için nasıl yapılır?

Yeşil mercimek çorbası( aylık bebeğim için) tarifi nasıl yapılır?

İlk olarak yeşil mercimek 10 dk suda bekletilir. Daha sonra mercimeği soğan patates havuç tencereye alınır. Üzerine salça, yağ, tuz ilave edilir. Göz kararı su ilave edilir ve pişirmeye bırakılır.

Mercimek köftesi cıvık olursa ne yapmalı?

Eklediğiniz bulgur fazla suyunu ve yağını çekecek, kıvamını güzelleştirecektir. Diğer bir önerimiz ise içerisine haşlanmış patates koymanız. Haşlanmış patates de fazla yağını ve suyunu çekerek mercimek köftesine şahane bir kıvam verecektir.