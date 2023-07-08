Meram Lavanta Bahçesi açıldı

Meram Belediyesi tarafından Dere Mahallesi’nde 20 bin metrekarelik araziye kurulan lavanta bahçesi düzenlenen törenle açıldı. Meram Lavanta Bahçesi’nin açılışına AK Parti Konya Milletvekili M. Hakan Özer, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Ak Parti Meram İlçe Kadın Kolları Başkanı Serpil Yurdaışık, Selçuklu Belediye Başkan Vekili Faruk Ulular, Konya Muhtarlar Derneği Başkanı Hamdi Demir, Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir, Meram Belediyesi Meclis Üyeleri, AK Parti Konya ve Meram teşkilat mensupları katıldı. Yağmur eşliğinde gerçekleştirilen açılış töreni renkli görüntülere sahne oldu.

BAŞKAN KAVUŞ; “LAVANTA BAHÇEMİZ ZİYARETÇİLERİNE DOYUMSUZ ANLAR YAŞATACAK GÜZELLİKTE”

Törende misafirlerine lavanta bahçesi hakkında bilgi veren Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, lavanta bahçesinin, 20 bin metrekarelik bir alanın 10 bin metrekaresi içerisinde ziyaretçilerini ağırlayacağını belirterek “Yapılan 190 metre ahşap iskele yol ile ziyaretçilerimiz rahatlıkla burayı gezebilecekler. İçerisinde bulunan, mermer su havuz pergolesi, oturma bankları, seyir terası, salıncak terası, 365 metrelik sağlıklı yaşam parkuru ve yüz metrelik gül kemerleri ile ziyaretçilere sosyal donatılarıyla da doyumsuz anlar yaşatacak. Bahçemize diktiğimiz birbirinden güzel diğer çiçeklerimiz de bahçemizin güzelliğine güzellik katacak” diye konuştu.

BAŞKAN KAVUŞ; “TÜM HEMŞEHRİLERİMİ, MERAM LAVANTA BAHÇESİNİN BÜYÜLÜ DÜNYASINI YAŞAMAYA DAVET EDİYORUM”

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Lavanta bahçesinin, havasıyla, suyuyla, insanıyla, doğallığıyla eşsiz güzellikteki Meram’ın en güzel mahallelerinden Dere Mahallesi’nde olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Burada huzur, estetik, doğal güzellikler var. Manzara, sağlık var. Tarım var, turizm var. Kısaca burada insana ve insan ruhuna dokunan her şey bir arada. Burada hemşehrilerimiz, lavantanın büyüleyici kokusunu hissedecek, lavantaları ve buradaki eşsiz manzarayı hayranlıkla seyredip bu eşsiz hediyenin tadını çıkaracaklar. Tüm vatandaşlarımızı, muhteşem güzelliği ile gözlere, yaydığı kokularla ruhlara dokunan Meram Lavanta bahçesini görmeye, lavantanın büyülü dünyasını yaşamaya davet ediyorum” şeklinde konuştu.

UZBAŞ, “KONYA MODELİ BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA ŞEHRİMİZ BÜYÜK KAZANIMLAR ELDE ETTİ”

Meram Lavanta Bahçesi’nin, her köşesinde tarihi taşıyan ve muhteşem doğal güzelliklere ev sahipliği yapan dört mevsimin şehri Konya’ya renk katacağını kaydeden Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş da Meram’ın da sahip olduğu güzellirlerle, yeşil dokusuyla, tarihi ve kültürüyle her sokağında birbirinden kıymetli değerler taşıdığına vurgu yaptı. İlçenin sahip olduğu tüm bu güzelliklere en güzel şekilde sahip çıkmanın ve yeni eserler kazandırmanın kendilerinin en önemli vazifelerinden biri olduğunu söyleyen Uzbaş, “Şehrimizin tamamında olduğu gibi Meram’da da yaşam standartlarını yükseltmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Konya modeli belediyecilik anlayışıyla şehrimiz büyük kazanımlar elde etti. Ortak akılla hareket ettik. Omuz omuza çalışarak Meram’ın güzelliklerine güzellik katmaya devam edeceğiz” dedi.

BAŞKAN ANGI, “BAŞKAN KAVUŞ VE EKİBİ İLÇEYİ İLMEK İLMEK DOKUYOR”

Yağan yağmur sebebiyle bereketli bir zaman yaşadıklarını belirten AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da, bu güzel bahçenin açılışı dolayısıyla bir araya gelmiş olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Meram Lavanta Bahçesi için öncelikle Başkan Kavuş ve ekibine teşekkür eden Angı, “Başkanımız ve ekibi ilçemizi güzelleştirmek adına ilmek ilmek dokuyorlar” dedi. Konya’nın bütününe bakıldığında da şehrin hızla büyüdüğünü ve geliştiğini ifade eden Başkan Angı, sözlerini şöyle sürdürdü; “Bu şehir adına ne kadar övünsek azdır. Bu şehrin sahipleri burada yaşayan tüm insanlarımızdır. Onlar şehri yönetenlerle birlikte Konya’yı ileriye, geleceğe ve güzelliklere taşıyor. Bu şehir birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu güzellikleri ve değerleri geleceğe taşımak mecburiyetimiz var. İşte bu çalışma bu anlayışın eseri. Yeşil Meram’ı daha yeşile dönüştürmek her yönden güzelleştirme anlayışımızın bir eseri. Bu güzel bahçe için Başkan Kavuş’a şükranlarımı sunuyor, ziyaretçilerine de hoşça vakit geçirmelerini temenni ediyorum.”

MİLLETVEKİLİ ÖZER, “GAYRETLİ ÇALIŞMALARINA ŞAHİT OLDUĞUMUZ BAŞKAN KAVUŞ’A ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM”

Meram Lavanta Bahçesinin Konya’ya ve Meram’a hayırlı olmasını temenni ederek sözlerine başlayan AK Parti Konya Milletvekili M. Hakan Özer, yakın zamanda yoğun bir seçim sürecinden geçildiğini hatırlatarak, “Türkiye seçimini yaptı. 14 Mayıs’ta meclisin çoğunluğunu Cumhur İttifakı’na, başkanlığı da Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a verdi. Meclis çalışmalarına ve hizmetlerimize çok hızlı bir şekilde başladık. Önümüzdeki zorlukların farkındayız ama bunun üstesinden gelmek için hep birlikte gayret ediyoruz. Bizler en büyük desteklerden birini de yerel yönetimlerden ve belediyelerimizden alıyoruz. Konya modern belediyeciliğin öncülüğünü yapıyor. Her hafta hatta her gün bir açılışa şahit oluyoruz. İşte Meram Belediyesinin bu açılışı da bunlardan biri. Meram köklü geçmişiyle Anadolu’nun bir parçasıdır. Bu bahçenin açılışı ile birlikte Karatay’da başlayan lavanta bahçeleri geleneği, Meram’ın doğal zenginliğinin bir parçası oldu. Kazandırılan lavanta bahçesi ve diğer tüm yatırımları için gayretli çalışmalarına şahit olduğumuz Başkan Mustafa Kavuş ve ekibine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Lavanta Bahçesi’nin açılışı gerçekleştirilirken protokol üyeleri, basın mensupları ve vatandaşlar bahçeyi gezdiler. Gezenleri kendine hayran bırakan Lavanta BAhlçesi yaz boyunca misaifirlerini ağırlayacak.