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Meral Akşener 100 bin imzayı topladı! İşte diğer adayların durumu...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, cumhurbaşkanı adayı olmak için gereken 100 bin imzayı bugün topladı.

04 Mayıs 2018 Cuma 16:11
Meral Akşener 100 bin imzayı topladı! İşte diğer adayların durumu...

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanlığı adaylığını garantiledi.

İyi Parti'ye yakın yayın organı Yeniçağ'da yer alan habere göre, Meral Akşener ilk 4 saat içinde 100 bin imzayı geçti.

Sosyal medyaya yansıyan bir kareye göre ise şu ana kadar Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu 25 bin, Doğu Perinçek 10 bin, Vecdet Öz ise 150 imza topladı.

İmza toplama süreci 9 Mayıs'ta sona erecek.

Haber Tarihi: 04 Mayıs 2018 Cuma 16:11
  1. 100 bin imza
  2. Meral Akşener

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