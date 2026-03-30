Merak edilen soru cevaplandı! İşte İçişleri Bakanlığı'ndan plaka açıklaması
Merak edilen soru cevaplandı! İşte İçişleri Bakanlığı'ndan plaka açıklaması

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "1 Nisan itibarıyla sahte plaka (TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140.000 TL idari para cezası kesilecektir. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu değildir" denildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Trafik mevzuatına ilişkin yapılan son düzenlemeler kapsamında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla önemli hatırlatmalar:

* 1 Nisan itibarıyla sahte plaka (TŞOF dışında basılmış ve güvenlik standartlarını taşımayan) kullananlara yönelik cezai işlem kesin olarak uygulanacak olup, 140.000 TL idari para cezası kesilecektir. Bu konuda herhangi bir erteleme söz konusu değildir.

 

* Hatalı basılmış olsa dahi Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından verilmiş plakalar için cezai işlem uygulanmayacak, söz konusu plakaların belirlenen süreç içerisinde değiştirilmesi sağlanacaktır.

* Araçlarda kullanılan multimedya ekranları ile hoparlör/ses sistemlerine ilişkin teknik standartlar ise önümüzdeki dönemde yayımlanacak yönetmelikle netlik kazanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

O ilimizde APP plaka yoğunluğu tavan yaptı
O ilimizde APP plaka yoğunluğu tavan yaptı

Yerel

O ilimizde APP plaka yoğunluğu tavan yaptı

APP plakalardan sonra buna da ceza geliyor: Trafikten men edilecekler
APP plakalardan sonra buna da ceza geliyor: Trafikten men edilecekler

Gündem

APP plakalardan sonra buna da ceza geliyor: Trafikten men edilecekler

İBB, taksi plakasını bakın kaç paraya sattı
İBB, taksi plakasını bakın kaç paraya sattı

Gündem

İBB, taksi plakasını bakın kaç paraya sattı

Bakan Çiftçi'den APP Plaka ve Sokak Çeteleri uyarısı! 10 bin yeni polis geliyor: Plaka oyununa ve suç şebekelerine neşter vuruldu!
Bakan Çiftçi'den APP Plaka ve Sokak Çeteleri uyarısı! 10 bin yeni polis geliyor: Plaka oyununa ve suç şebekelerine neşter vuruldu!

Gündem

Bakan Çiftçi'den APP Plaka ve Sokak Çeteleri uyarısı! 10 bin yeni polis geliyor: Plaka oyununa ve suç şebekelerine neşter vuruldu!

