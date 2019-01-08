Menopoz bitkileri



Menopoz sıkıntınızı ilaçlardan ziyade artık bitkilerden yararlanarak atlatmanızı doktorlar öğütlüyor. “Kaynana ilaçları” diye geçen yüzyılın ikinci yarısında horlanan çözümler bugün “alternatif tıp” payesi ile hayli rağbet görür oldu.

Sonuçta menopoz bir hastalık bile deği. Fakat bazı şikayetlere yol açıp hanımların hayatını etkilemekte. Bu şikayetleri; ateş basması, terleme, çarpıntı, duygusal değişimler, vaginal kuruluk, ciltte kırışıklıklarda artma gibi sıralayabiliriz.

Sentetik olarak üretilen ve hormon takviyesi denilen östrojen ve progesteron içeren ilaçlar bu dönemde alınıyor ama, bunların yan etkileri de rahatsızlık verici olabiliyor. Uzun yıllar yapılan çalışmalar ve elde edilen bilgiler gösterdi ki, sentetik hormon ilaçlarının birtakım yan etkileri bulunmakta. 90’lı yıllara kadar “ömür boyu kullanmanın hiçbir zararı yok” denilen HRT olarak adlandırılan hormon replasman tedavilerinin o kadar da masum olmadığı 2003 yılında ilk sonuçları yayınlanan ve yayınlandığı yıllarda büyük ses getiren WHI (Women Health Initiative) çalışması ile belgelendi, büyük ses getirdi.

Artık günümüzde hormon tedavisinin birtakım yan etkilerinden dolayı 4 yıldan fazla kullanılmamasını veya çok gerekli ise yakın kontrol altında kullanılmasını önermekte hekimler..



Şimdi bitkilerden oluşan bazı doğal ürünlerde bu şikayetlere etkili bir çözüm olmakta.

WHI çalışması sonrası estrojenik etki gösteren doğal bitkisel ürünler yönelim daha da arttı ve menopoz sıkıntıları yaşayan ancak hormon ilacı almak istemeyen hanımlar için etkili bir çözüm yolu oldu.

Neler onlar:

Melekotundan bahsettik yukarıda.

Soya fasulyesinin de östrojenik benzeri etki göstererek düzenli kullanım ile menopoz sıkıntılarını hafiflettiği veya ortadan kaldırdığı ispatlanlanmıştır. Ayrıca bu etkisine ek olarak kemik niteliğinde iyileşme kırık oluşumunda azalma ile kalp hastalıkları üzerine birtakım koruyucu etkisinin olduğu, kan yağlarını düşürdüğü yönünde etkileri bildirilmektedir. Bu bitki oldukça çok tüketen japon ve asyalı kadınlarda menopoz sıkıntıları daha az görülmektedir. Vücutta birikimi yoktur ve bırakıldığı anda hızlıca kandan temizlenmektedir. Uzun yıllardır menopoz sıkıntılarında kullanılmaktadır.

Aktarlarda karayılan olarak satılan bitki kökü ayrıca vücutta fazla östrojen varlığı durumunda bunun zararlı etkilerini azaltmaktadır. Ayrıca yine kemik ve kalp üzerine olumlu etkileri bulunmaktadır. Ayrıca adet sancılarını hafiflettiği saptanmış ve adet öncesi ve adet dönemi gerginlik sendromunda da kullanılmaktadır.

Çuha çiçeği de menopozda yararlı. Onun yağı, adet ağrılarında daha etkili oluyor.

Bu arada, unutulmaması gerekeni hatırlatalım. Bütün ilaçlarda olduğu gibi bitkisel çözümlerde de mutlaka bir hekim tavsiyesi alınmalı, onun tesbit ettiği süreye uyulmalıdır.