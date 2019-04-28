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Menemenspor’da şampiyonluk coşkusu

TFF 2.

28 Nisan 2019 Pazar 18:29
Menemenspor’da şampiyonluk coşkusu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta Şanlıurfaspor ile golsüz berabere kalarak bitime bir hafta kala şampiyonluğu garantileyen Menemenspor’da maçın ardından büyük bir coşku yaşandı.


TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta bitime bir hafta kala 2018/2019 sezonunu şampiyon olarak bitirmeyi garantileyen Menemenspor’da büyük sevinç var. Şanlıurfaspor ile berabere kalarak şampiyonluğu garantileyen sarı-lacivertliler, hakemin son düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Oyuncular ve teknik heyet saha içinde sevinç yaşarken, tribünler de bu sevince ortak oldu. Şampiyonlukta Tuzlaspor ile çekişen Menemensporlu futbolcular, sevinçlerini ellerindeki tuzları dökerek kutladı. Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin de kutlamalarda yer aldı.



“Menemen’e hayırlı olsun”


Menemenspor Teknik Direktörü Suat Kaya, önceki yıllara göre daha temkinli bir sezon geçirdiklerini söyledi. Kaya, “3 senedir çok mütevazı kadrolarla mücadele ediyoruz. Daha önceki yıllarda Spor Toto 1. Lig’in kapısında döndük. Bu sene daha temkinliydik daha kaliteliydik. Futbolcularımız da sonunu iyi getirdi. Bu şampiyonluk Menemen’e hayırlı olsun” dedi.


Takım kaptanı Mustafa Şen ise sezon başında taraftarlara verdikleri şampiyonluk sözünü tuttuklarını belirterek, “Çok zorlandık. Hem burada hem deplasmanda çok önemli galibiyetler aldık. Sezon başında hem başkanımıza hem de taraftarımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm takım şampiyonluğa inandı. Bundan sonrası Menemen için daha da güzel olacak. 4 senedir buradayım. Daha önce hep kapısından dönmüştük. Kaderde 37 yaşında Spor Toto 1. Lig futbolcusu olmak da varmış” ifadelerini kullandı.


Takımın Menemenli file bekçisi Necati Yılmaz ise kariyerindeki ilk şampiyonluğunu yaşadığının altını çizerek, “İnanılmaz bir mutluluk yaşıyorum. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğu doğup büyüdüğüm yerin takımıyla aldığım için çok gururluyum. Yaşadığım mutluluğu anlatacak kelime bulamıyorum” dedi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:29
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