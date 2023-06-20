  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İBB çalışanı Şafak Duran'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Duran'ı 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev yaparken,

Kılıçdaroğlu sandıktan yediği tokattan uslanmamış!

Birkaç gün önce Paris'te sergilenmeye başlamıştı! Yerli helikopter T-925'ya o ülke 'istiyoruz' diyerek talip oldu

Van'dan müthiş haber! Yerin 750 metre altında bulundu, her yerden fışkırmaya başladı

CHP'li manipülatörden Akşener hakkında dikkat çeken iddia! '6'lı Masa'dan temelli kalkıyor!'

Rusya'dan ABD ve İngiltere'ye füze uyarısı!

Bahçeli'den Mahmud Abbas'a sert sözler! "Bu cinayettir, rezalettir"

Gözlerinize inanamayacaksınız! Türkiye’de bulunan en büyük kafatası

İşsizlik Maaşı ve Kıdem tazminatına zam!

Muhalif medyadan fitne haberi! YKS soruları sınavdan önce satıldı
Kadın - Aile Menemen tarifi yok böylesi! Efsane lezzet! Hazinesi Azıcık taze kişniş ile bulundu! Altındaki püf noktası
Kadın - Aile

Menemen tarifi yok böylesi! Efsane lezzet! Hazinesi Azıcık taze kişniş ile bulundu! Altındaki püf noktası

Yeniakit Publisher
2023-06-20 20:21:00 - 2023-06-20 20:26:36
Menemen tarifi yok böylesi! Efsane lezzet! Hazinesi Azıcık taze kişniş ile bulundu! Altındaki püf noktası

Menemen yaparken lezzetini katlayacak bir aşçılık önerisi ile tarifimiz var. Altın gibi püf noktası yok artık diyeceksiniz! Menemenin lezzetini 10 kat katlayacak yöntem! İçine 2 kaşık eklemeniz yetiyor...

Efsane Menemen Tarifi İçin Malzemeler

3 Adet yumurta
1 Adet domates
Azıcık taze kişniş
1 Dal taze sarımsak
10 dilim sucuk
1 Adet biber
Peynir

Menemen Tarifi nasıl yapılır?

İlk önce içine azıcık su koyduğumuz tavaya (Sucuklar yapışması diye ) 10 dilim sucuk koyup pişiriyoruz. Sonra tuz atıp tüm sebzelerimizi atıp pişirelim. Pişerken içine azıcık peynir koyun.
Bu kadar basit ve kolay! Hem karnınızı doyurarak hem de sağlığını güçlendirecek...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23