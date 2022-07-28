Memurlar yardımcı hizmetlerin kaldırılmasını, gazeteciler basın meslek odaları kurulmasını istiyor

YENİ AKİT ANKARA

Savunma, Büro ve Destek Hizmetleri Sendikası (SAVDES-SEN) ve Genç Medyacılar Derneği (GMD) tarafından düzenlenen programda, kamu çalışanlarının ve medya çalışanlarının sorunları ve bunlara yönelik çözüm talepleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Programda ilk sözü alan SAVDES-SEN Genel Başkanı Tuncay Cengiz, kamuda 1965 yılından bu yana devam ‘Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın büyük mağduriyetlere neden olduğunu ifade etti. Bu uygulamanın günümüz koşullarında uygulanıyor olmasının bir anlamı olmadığını belirten Cengiz, “Miadı dolmuş olan Yardımcı Hizmetler Sınıfı’nın kaldırılarak bu hizmet sınıfındaki mevcut personelin, eğitim durumlarına ve ihraz ettikleri unvanlara uygun hizmet sınıflarına geçirilmeleri şarttır” ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin düşük sendikalaşma oranlarına dikkat çeken GMD Genel Başkanı Umut Emre Çınar ise, çalışanları ve emeği savunan haberler yapan gazetecilerin kendi haklarını arayamadıklarını belirterek, “Her türlü tahakkümden uzak, gazetecileri ve mesleği koruyacak Basın Meslek Odası kurulmalıdır” dedi.