Memur-Sen Başkanı’ndan Avuşmak açıklaması! Ramazan Avuşmak’ın maruz kaldığı muameleyi yakından takip ediyoruz!

“Ramazan Avuşmak’ın 5816 Sayılı Kanun üzerinden maruz kaldığı muameleyi yakından takip ediyor, yargıya intikal etmiş konuda herkesi suhulete davet ediyoruz” diyen Yalçın, “Manisa Turgutlu’da üyemiz Ramazan Avuşmak’ın belirli odaklar tarafından kurulan kumpasla maruz bırakıldığı ve yargıya intikal eden hadise konusunda; Sürecin başladığı, geliştiği tüm aşamaları yakından takip ediyor, kamuoyunu Ramazan Avuşmak Öğretmenimiz aleyhine yönlendirmeye çalışanların art niyetlerini ve illiyet bağını görüyoruz. Öğrencilerin öğretmenlerini şikayet için yönlendirildiklerini ve bunun için kendilerine dikte edilmiş cümlelerin yer aldığı dilekçe metni yazdırıldığını veli beyanlarından anlıyoruz. Kendilerine yaptırılan hatayı fark eden öğrencilerin dilekçelerini geri almak istediğinde kimler tarafından korkutulduğunu biliyoruz” ifadelerini kullandı.

“DÜZENEĞİN SON KURBANI ÜYEMİZ RAMAZAN AVUŞMAK OLMUŞTUR”

“Bu tür kumpaslar, belli mahfillerin kitlelerini konsolide etmek için kullandıkları kirli numaralardır” tespitini paylaşan Yalçın şunları söyledi: “Gün geçtikçe artan telaşları ve saldırganlıkları, olayın üzerindeki sis perdesinin aralanmasından kaynaklı olup giriştikleri organize işlerin adli makamlarca görülmesini engelleme çabasından başka bir şey değildir. Söz konusu hadise üzerinden görülmesi gereken hususlardan birisi de şüphesiz şudur: 5816 sayılı Kanun, amaç ve hukuki bağlamından koparılarak okul içinde öğrenci-öğretmen, yönetici-veli arasında çatışma konusu haline getirilmekte, eğitim-öğretim ortamını zehirleyecek istismar alanına dönüştürülmektedir. Sürekli gerilim ve çatışma üreten çevrelerin 5816 sayılı Kanun’u Demokles’in kılıcı gibi toplumun üzerinde sallandırdıkları düzeneğin son kurbanı üyemiz Ramazan Avuşmak olmuştur. Ramazan Avuşmak’ın tutuksuz yargılanabileceği bir konuda; elleri kelepçeli alınarak, Ramazan Bayramı’nı kendisine zehir eden, aile ve sosyal çevresini üzen, kamuoyu vicdanını yaralayan bir muameleye maruz bırakılmasını doğru bulmuyor ve bu kötü muamelenin bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz”

“RAMAZAN AVUŞMAK’IN BİR AN ÖNCE ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞMASINI İSTİYORUZ”

Ali Yalçın açıklamasına şöyle devam etti: “Bu provokatif hadise karşısında beklentimiz, provokatörlere teslim olunmaması, eğitim yöneticilerinin, adalet bürokrasisinin ve mülki amirlerin soğukkanlı davranması, oluşturulmak istenen gergin havaya kapılmadan adaletin tecellisi için çalışmalarıdır. Dünyanın ve bölgemizin ateş çemberinden geçmekte olduğu bir zaman diliminde bu konuya teenni ile yaklaşmamız, kurulan kumpas ve tezgahlara sessizlik değil, aksine hakikatin hukuk yoluyla tescili için sergilediğimiz kararlılığın tezahürüdür. Bu kirli organizasyonların paydaşları, tetikçileri ve destekçileri bilsin ki Eğitim-Bir-Sen olarak örgütlü gücümüzle hukukun peşinde olmaya, hukuksuzluğun karşısında durmaya devam edeceğiz. Bilindik mahfillere; ‘kirli elleriniz ve ağızlarınızla öğretmenlerimizi rahatsız etmeyi bırakın’ diyoruz. Eğitim-Bir-Sen olarak; adalet tecelli edene, kumpas peşinde koşan yapıların emelleri boşa çıkana kadar sürecin takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz. Tutuksuz yargılanılabilecek bir konuda tutukluluğu hala devam eden Ramazan Avuşmak’ın bir an önce özgürlüğüne kavuşmasını istiyor, yargıya intikal etmiş bir konuda yargı çevrelerinin olumsuz etkilenmemesi ve sürecin daha fazla uzamaması için herkesi suhulete davet ediyoruz”