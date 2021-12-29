Memur ek zammı ne kadar? Memura ek zam olacak mı, memur ek zammı ne kadar?

Memur maaş zammı ne kadar olacak, ek zam var mı? Vatandaşlar "2022 Memur maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ek zam yapılacak mı?" sorularına yanıt arıyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara'da düzenlenen Sosyal Güvenlik Kurumu 6. Olağan Genel Kurulu'nda önemli mesajlar verdi. Genel Kurul’da bir konuşma yapan Ali Yalçın, kamu görevlilerinin temel beklentilerinden biri olan ve çalışma düzeninde adaletin sağlanması için 3600 ek gösterge konusunda yapılan çalışmalara Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yapacağı katkıyı önemsediklerini ifade etti.

3600 ek gösterge son durum ne?

3600 ek gösterge başta olmak üzere göstergelerin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyleyen Yalçın, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konularına ilişkin imza altına alınan toplu sözleşme hükümlerinin gereği olarak çalışma komisyonlarının bir an önce toplanması çağrısında bulundu.

Memura ek zam olacak mı?

Konuşmasında sosyal güvenlik sisteminin Türkiye’nin geleceği için önemli olduğuna ve bu konuda paydaşların ortak çalışmalarının gerekliliğine değinen Yalçın, kamu görevlilerinin ek zam beklentisini de yineledi. Kamu görevlilerinin alım gücü düşüklüğünü telefi etmeye yönelik adımların vergi muafiyeti ile sınırlı olmaması gerektiğinin altını çizen Yalçın, memurlara gereken iyileştirmelerin vergi muafiyeti ile yapıldığı açıklamalarını da eleştirdi.

Memura ne kadar enflasyon farkı verilecek?

Prof. Dr. Sefer Şener şu ifadeleri kullandı: “3 Ocak’ta enflasyon rakamları açıklanacak. Hükümet asgari ücret konusunda iyi bir sınav verdi. Aynı beklenti memur ve memur emeklileri için de oluşmaya başladı. Son açıklanan kasım enflasyonu 21,30 seviyesindeydi. Merkez Bankası’nın enflasyon hedefi 22-23 seviyelerine çıktı. Öngörülen seviyeye kadar hükümet artış yapacaksa böyle bir beklenti içerisinde girildi. İlk 6 ay için yüzde 5 artı enflasyon farkı. İkinci 6 ay için yüzde 7 artı enflasyon farkı zaten söylenmişti.

Enflasyon farkının belli olması içinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ocak 2022 Pazartesi günü aralık ayı enflasyonu ile 2021 yılı enflasyonunu açıklaması bekleniyor.

TÜİK’in paylaştığı verilere göre enflasyon;

Temmuz ayında yüzde 1,80,

Ağustos ayında yüzde 1,12,

Eylül ayında yüzde 1,25,

Ekim ayında yüzde 2,39,

Kasım ayında ise yüzde 3,51 olarak tespit edildi. Böylelikle son 5 ayın enflasyonu yüzde 10,47’ya ulaştı. Bununla birlikte Merkez Bankası beklenti anketinin sonucuna göre aralık ayı enflasyonu yüzde 3,37 seviyelerinde bekleniyor.

Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında ise Temmuz Aralık arası 6 aylık dönemin enflasyonunun yüzde 13,70 ila 16,00 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.