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Meme kanseri bu kişilerde daha sık görülüyor

Meme kanserini ve kimlerde daha sık görüldüğünü sizler için araştırdık...

01 Eylül 2018 Cumartesi 19:15
Meme kanseri bu kişilerde daha sık görülüyor

Hanımların meme kanserine yakalanma riski %12. Ve bu durum en çok 40-55 yaşları arasında.. Gerçi genetik yatkınlık yüzünden 17 yaşındaki genç kızlarda bile olabiliyor. Anne ve kız kardeş gibi, akrabalarında meme kanseri görülen kişilerde risk, başkalarına göre 3 kat daha fazla...

Devamlı yazıyor ve uyarıyoruz: doğurmamış veya emzirmemiş yani anne olmamış hanımlarda bu risk artıyor. Doğurmak ve bebeğini 2 yaşına kadar emzirmek çok çok önemli.. Hekimler buna ısrarla vurgu yapmaktalar. Tabii kilolu olmak, şehir hayatı ve stres de risk taşıyor ama, daha az...

Meme kanseri oluşumunda yaş önemli. Özellikle 40-55 yaşları arasındaki hanımlarda, memede bir kitle tespit edildiği anda, ilk akla gelen maalesef bu kötü ihtimal olmalı..

Aslında hastalığın görülme yaşının bilinmesi, teşhis ve tedavide önemli bir avantaj.. Erken dönemde teşhis tedavi şansını artırmakta.

Meme kanseri oldukça yavaş ilerliyor. Sadece 2 cm’lik bir kitle, hastalığın 7-8 yıldır var olduğunun ve başka organlara da yayılmış olabileceğinin göstergesi olarak biliniyor. Meme kanserinde bazı hastalar için uygulanan kemoterapi, düşünülenin aksine, memedeki kanseri tedavi etmek amaçlı değil, diğer organlara yayılma riskini en aza indirmek için kullanılmaktadır.

Haber Tarihi: 01 Eylül 2018 Cumartesi 19:15
  1. meme kanseri

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