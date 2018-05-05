Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimle ilgili kararlarını değerlendirdi.

Gökçek şunları yazdı:

Hem Muharrem İnce'yi aday gösteriyorsun, hem de Meral Akşener'e imza için CHP teşkilatlarını seferber ediyorsun. Yani Muharrem İnce'ye rakibini sen çıkarıyorsun ve ikinci tura CHP kalmasın istiyorsun. Gerçekten bu ne ayak sn. Kılıçdaroğlu?