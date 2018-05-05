Melih Gökçek'ten bomba yorum: Hem Akşener'e hem İnce'yi...
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, "Hem Muharrem İnce'yi aday gösteriyorsun, hem de Meral Akşener'e imza için CHP teşkilatların seferber ediyorsun. Gerçekten bu ne ayak sayın Kılıçdaroğlu?" diye sordu.05 Mayıs 2018 Cumartesi 12:28
Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimle ilgili kararlarını değerlendirdi.
Gökçek şunları yazdı:
Hem Muharrem İnce'yi aday gösteriyorsun, hem de Meral Akşener'e imza için CHP teşkilatlarını seferber ediyorsun. Yani Muharrem İnce'ye rakibini sen çıkarıyorsun ve ikinci tura CHP kalmasın istiyorsun. Gerçekten bu ne ayak sn. Kılıçdaroğlu?
HEM MUHARREM İNCE’Yİ— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) 5 Mayıs 2018
ADAY GÖSTERİYORSUN,
HEM DE MERAL AKŞENER’E İMZA İÇİN CHP TEŞKİLATLARINI
SEFERBER EDİYORSUN.
YANİ MUHARREM İNCE’YE RAKİBİNİ SEN ÇIKARIYORSUN VE İKİNCİ TURA CHP KALMASIN İSTİYORSUN.
GERÇEKTEN BU NE AYAK
SN KILIÇDAROĞLU? pic.twitter.com/6nCk0xdlnh
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