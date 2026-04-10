  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Uçaklarla kimyasal püskürtme yapıldı" iddiasına DMM'den yalanlama Hakan Fidan: İsrail Gazze'deki soykırımı Lübnan'a taşıdı Şarkıcı Yusuf Güney tutuklandı Anahtar Parti'ye sürpriz isim katıldı 71 taşınmaz için yetki verildi! CHP'li Efeler Belediyesi'nde bol kepçeden satış Türkiye’de olsa vatansever kuyrukları oluşurdu: 12 milyonluk ülkede askerlik için sadece 3 bin kişi gönüllü oldu Savaş bahanesiyle ara verilmişti... Netanyahu için hesap vakti 6’lı masadan hiç ders almamışlar: 2 kafadar AK Parti'yi çekiştirdi! Bir cilve Avrupa’ya bir cilve Trump’a! Rutte'den ne şiş yansın ne kebap taktiği Yine aynı teraneler! Ali Mahir Başarır yine yolsuzları savundu
Dünya Meksika'dan Küba açıklaması! Trump'ı çıldırtacak sözler
Dünya

Meksika'dan Küba açıklaması! Trump'ı çıldırtacak sözler

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meksika'dan Küba açıklaması! Trump'ı çıldırtacak sözler

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba’ya verilen desteğin süreceğini açıkladı. Sheinbaum, insani yardım sevkiyatlarının gizli değil, ülkesinin diplomatik duruşunun doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, Küba ile dayanışmayı sürdüreceklerini belirterek, ada ülkesine destek vermekten gurur duyduklarını söyledi. Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında konuşan Sheinbaum, Küba halkına yönelik insani yardımların devam edeceğini ifade etti.

Meksika yönetiminin bu konuda geri adım atmayacağını vurgulayan Sheinbaum, Havana ile kurulan işbirliğinin açık ve meşru bir zeminde yürütüldüğünü dile getirdi.

Ulusal Saray’daki günlük basın toplantısında, Küba’daki gelişmelere değinen Sheinbaum, ABD’nin ekonomik ambargo uyguladığı ada ülkesiyle yakın işbirliğini sürdüreceklerini vurguladı.

Sheinbaum, ülkesinin Küba’ya ulaştırdığı insani yardım sevkiyatlarına işaret ederek, "Küba ile işbirliğine devam edeceğiz. Küba ile ilgili gizleyecek hiçbir şeyimiz yok. Aksine, Küba halkına destek vermekten ve insani yardım ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Bu desteği sağlamaktan onur duyuyorum çünkü bu, ülkemizin en iyi diplomatik geleneklerinden biridir." ifadelerini kullandı.

Ulusal basında yer alan, Küba’nın talebi üzerine yapılan insani yardımların gizli tutulduğu yönündeki iddiaları reddeden Sheinbaum, Küba’ya başta yakıt olmak üzere yapılan yardımların egemenlik kriterleri çerçevesinde ve ulusal çıkarlara zarar vermeden sürdürüldüğünü belirtti.

ABD'nin Küba'ya petrol engeli

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23