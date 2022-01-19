Mehmetçik’ten mahsur kalan vatandaşlara yardım eli

YENİ AKİT ANKARA

Mehmetçik yoğun kar yağışı nedeniyle karayollarında mahsur kalan vatandaşların imdadına yetişmeye devam ediyor.

Milli Savunma bakanlığının resmi Tweetir hesabından yaptığı paylaşımla Adana-Gaziantep otoyolunda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak ve kurtarmak amacıyla çalışma başlattı. Yapılan açıklamada, “Gaziantep Valiliği ile koordineli olarak; kar nedeniyle kapanan Adana-Gaziantep otoyolunda mahsur kalan vatandaşlarımız için sıhhi tahliye sağlanması ve bölgeye gıda yardımının ulaştırılması için Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza ait 2 adet helikopter görevlendirilmiştir. Ayrıca yolda mahsur kalan TIR'ları kurtarmak için 2 adet çekici araç da görevlendirilmiş ve bölgede destek çalışmalarına başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ihtiyaç duyulması halinde tüm imkân ve kabiliyetleriyle göreve hazırdır.” ifadeler kullanılarak Mehmetçiğin her koşulda vatandaşların yanında olduğunu bir kez daha gösterdi..