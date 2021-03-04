  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Mehmet Yahya Kutluoğlu Hakk'a yürüdü!
Gündem

Mehmet Yahya Kutluoğlu Hakk'a yürüdü!

ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu vefat etti. İmam hatiplerin bugüne gelmesinde büyük emeği olan Kutluoğlu, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeniydi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 10:49:00 - 2021-03-04 10:56:00
Mehmet Yahya Kutluoğlu Hakk'a yürüdü!

ÖNDER'in kurucusu ve ilk başkanı Mehmet Yahya Kutluoğlu hayatını kaybetti. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği acı haberi sosyal medya hesabından paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın öğretmeniydi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul İmam Hatip Lisesinden öğretmeni Mehmet Yahya Kutluoğlu, öğrencisi Erdoğan'ı şu sözlerle anlatmıştı:

"Derslerine girdiğim sınıflarda onun gibi talebe azdı. Cumhurbaşkanı çok düzgün giyinirdi. Türkçesi, hitap tarzı ve davranışları güzeldi. Bundan dolayı okulda talebe temsilcisi olarak Talebe Disiplin Kurulu Başkanıydı. Talebeler üzerinde saygın bir etkisi vardı. Öğrencilik döneminde çok ciddi, disiplinli, talebe olarak kendisini yetiştirme anlamında faaliyetlerde bulunurdu. O diğer talebeler arasında daha değişik bir şekilde karşılanırdı. Yani bir ayrıcalığı, bir saygınlığı vardı. Böylece güzel makamlara geldi. Liderlik vasfı o dönemlerde başladı."

Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir? Mehmet Yahya Kutluoğlu hastalığı neydi?
Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir? Mehmet Yahya Kutluoğlu hastalığı neydi?

Biyografi

Mehmet Yahya Kutluoğlu kimdir? Mehmet Yahya Kutluoğlu hastalığı neydi?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'nin Bayraktar’a iftirasına tazminat!
Gündem

CHP'nin Bayraktar’a iftirasına tazminat!

CHP’lilerin, İBB’nin Selçuk Bayraktar’ın mütevelli heyeti başkanı olduğu T3 Vakfı’na 41,1 milyon lira para aktardığı iddiasının asılsız oldu..
Tepkilerin odağındaki WhatsApp'tan yeni hamle!
Medya

Tepkilerin odağındaki WhatsApp'tan yeni hamle!

Gizlilik sözleşmesi nedeniyle tepkilerin odağındaki popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'tan kullanıcılarına yeni bir özellik geldi...
Gerekçe göstermeden küstah adımı attılar! ABD'den Türkiye'ye ambargo kararı
Dünya

Gerekçe göstermeden küstah adımı attılar! ABD'den Türkiye'ye ambargo kararı

Amerika Birleşik Devletleri, TCG İstanbul (F-515) Firkateyninin yapımında kullanılan Mark 41 Dikey Atım Sisteminin tedariki konusunda Türkiy..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay