  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları Washington pes etti! Suriye’de ipler artık Şam’ın elinde! Beyaz Saray'ın resmi hesabı paylaştı! Katil Amerika’nın bitmek bilmeyen iştahı! Gazze çamur ve soğuğa terk edildi! Gültekin yine bombaladı! CHP kendi elleriyle kendilerini çukura atıyorlar! Ana muhalefet liderisin, işine bak! Takıntılı eski sevgili Gözde’yi hayattan kopardı: Pusu kurdu, kovaladı, kurşun yağdırdı Tel Aviv'de büyük panik: Türkiye bizi kuşatacak AK Parti’den Özel’in skandal ‘Suriye’ açıklamasına tepki: Meseleyi yine yarım anlamış! Dolandırıcıların yeni hedefi yatırımcılar Marka ve patent tuzağı Gök deliniyor, fırtına kapıda! Meteoroloji'den kritik uyarı: Mecbur kalmadıkça dışarı adımınızı atmayın!
Gündem Mehmet Şimşek bu kez güldürdü
Gündem

Mehmet Şimşek bu kez güldürdü

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Mehmet Şimşek bu kez güldürdü

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiliz bir sosyal medya sayfasının, Türkiye'deki sağlık turizmini William Shakespeare üzerinden esprili şekilde ele aldığı gönderiyi yeniden paylaştı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, İngiltere’deki gelişmeleri mizahi bir dille yorumlayan bir hesabın Türkiye'deki sağlık turizmini ünlü İngiliz yazar William Shakespeare üzerinden esprili şekilde ele aldığı gönderi yeniden paylaştı.

"No Context Brits" isimli hesaptan yapılan paylaşımda, ünlü yazar William Shakespeare’in görseli ile Türkiye’nin sağlık turizmine atıf yapılarak "William Shakespeare, Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra (1610)" ifadeleriyle paylaşıldı. Paylaşılan görselde ise Shakespeare’in dişleri ve saçları dikkat çekti.

Bakan Şimşek sanayi verilerini X hesabından duyurdu: Ekonomide çarklar hızlandı! 2026 ‘Reform Yılı’ ile dönüşüm başlıyor
Bakan Şimşek sanayi verilerini X hesabından duyurdu: Ekonomide çarklar hızlandı! 2026 ‘Reform Yılı’ ile dönüşüm başlıyor

Ekonomi

Bakan Şimşek sanayi verilerini X hesabından duyurdu: Ekonomide çarklar hızlandı! 2026 ‘Reform Yılı’ ile dönüşüm başlıyor

Ekonomide New York çıkarması: Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını tamamladı
Ekonomide New York çıkarması: Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını tamamladı

Ekonomi

Ekonomide New York çıkarması: Bakan Şimşek ABD'deki temaslarını tamamladı

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu Rezervlerimiz tarihi zirvesinde
Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu Rezervlerimiz tarihi zirvesinde

Ekonomi

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu Rezervlerimiz tarihi zirvesinde

Küresel devler Türkiye’yi işaret etti! Bakan Şimşek’ten ekonomide yeni dönemin kapılarını açan o kritik hamle!
Küresel devler Türkiye’yi işaret etti! Bakan Şimşek’ten ekonomide yeni dönemin kapılarını açan o kritik hamle!

Ekonomi

Küresel devler Türkiye’yi işaret etti! Bakan Şimşek’ten ekonomide yeni dönemin kapılarını açan o kritik hamle!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23