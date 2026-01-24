Mehmet Şimşek bu kez güldürdü
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İngiliz bir sosyal medya sayfasının, Türkiye'deki sağlık turizmini William Shakespeare üzerinden esprili şekilde ele aldığı gönderiyi yeniden paylaştı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından, İngiltere’deki gelişmeleri mizahi bir dille yorumlayan bir hesabın Türkiye'deki sağlık turizmini ünlü İngiliz yazar William Shakespeare üzerinden esprili şekilde ele aldığı gönderi yeniden paylaştı.
"No Context Brits" isimli hesaptan yapılan paylaşımda, ünlü yazar William Shakespeare’in görseli ile Türkiye’nin sağlık turizmine atıf yapılarak "William Shakespeare, Türkiye’yi ziyaret ettikten sonra (1610)" ifadeleriyle paylaşıldı. Paylaşılan görselde ise Shakespeare’in dişleri ve saçları dikkat çekti.
