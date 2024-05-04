Mehmet Öz’den uyarı: Bel çevrenizi inceltin!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde gençlerle bir araya gelen Öze, şunları dile getirdi: “Herkes kilo vermek istiyor. Aslında amacımız kilo kaybetmek değil, bel ölçümüzü azaltmak olmalı. Bunun da bir hesabı var, kişinin boyu ne kadarsa bel çevresi ölçüsünün onun yarısından az olması gerekiyor. Yani kişinin boyu 1.80 santimetreyse, bel çevresi ölçüsü de 90 santimetreden az olmalı. Peki bel çevresi nasıl inceltilecek? Bunun için diyet yapılabilir ama devam ettirmek çok zor. Bunun için bazı sırları kullanmak gerekiyor. Örneğin, acı yemekleri yiyen kişiler çok fazla yiyemez, bunun olumlu etkisi oluyor. Fıstık, fındık, badem, ceviz tıpkı yumurta gibi sizi besler. Yaptığımız araştırmalara göre fındık, fıstık, ceviz gibi besinleri tüketen kişiler kilo almıyor. Bir de bel çevresini inceltmek için spor çok önemli.”