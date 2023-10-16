Mehmet Kalyoncu’dan Cumhuriyet’in 100. yılına özel beste: Emanet

İş insanı, mimar, besteci ve sivil toplum gönüllüsü Mehmet Kalyoncu tarafından Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen bestelenen “Emanet” adlı eser, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Salonu’ndaki Gala gecesinde davetliler ile buluştu.

Gala konserinde iş, sanat ve medya dünyasından pek çok isim yer aldı. Şef Kerem Esemen yönetimindeki İstanbul Film Müzikleri Orkestrası’nın konseriyle başlayan Gala’da “Emanet” için hazırlanan video klip gösterildi. Ardından Mehmet Kalyoncu, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Esin Aydıngöz’e ait eserini piyanoda seslendirdi.

İlk bestelerini yapmaya başladığı lise yıllarından beri Türkiye uğruna mücadele edenlere yakışır bir eseri daha ülkemize kazandırmanın hayalini kurduğunu belirten Mehmet Kalyoncu, Cumhuriyet’in 100. yılına ithaf ettiği “Emanet” adlı bestesini, ‘millî bağımsızlığımızı’ ve onu bize kazandıranları ilelebet hatırlamak için bir vesile olarak gördüğünü ifade etti.

Emanet, ona sahip çıkanlarındır…

Kalyoncu sözlerine şöyle devam etti: “Müzik duygu ile, his ile üretilir. Berrak zihinler ve kabiliyetli eller ona hayat verir. Cumhuriyete inanmayan, onu anlamayan, hissetmeyen birisinin bunu müzikle anlatması mümkün olamaz. Bize hissetmek nasip oldu, hissimizi birbirimizle paylaştık, umarım herkesin hislerine tercüman olmuşuzdur. Bugün bağımsızlığın, özgürlüğün kıymetini anlayıp dört elle sarılmamız gereken bir dönemdeyiz. Hala dünyanın birçok yerinde bağımsızlık mücadelesi veren milletler var. İnsan olma emanetini taşımayanların bugün Gazze’de çocukları şehit ettiği bir dönemde, adaletin ve vicdanın sesi olan Türkiye Cumhuriyeti’nin fertleri olmaktan dolayı çok şanslıyız. Cumhuriyetimizin 100. Yılı kutlu olsun. Cumhuriyet bizlere emanet edilmiş. Emanet ona sahip çıkanlarındır. Bize Cumhuriyetimizi ve millî bağımsızlığımızı kazandıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnet ve saygı, rahmetle anıyoruz. Aylardır bu konsere hazırlanan ve unutulmaz kılan Orkestra Şefimiz Sayın Kerem Esemen’e ve bu esere yaptığı düzenlemelerle çok büyük katkı sağlayan Sayın Esin Aydıngöz’e teşekkür ediyorum. Benim ile bir hayalin gerçek olma yolculuğuna ortaklık ettiler.”



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