Mehmet Emin Dede’nin tahliyesi mazlumlara umut oldu

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Darbeci zorbaların Türkiye’de İslami hayat sürenlerin üzerinden silindir gibi geçtiği 28 Şubat sürecinde, çocuklara ve gençlere Kur’an-ı Kerim öğrettiği için düzmece belgelerle zindana atılan ve çeyrek asır sonra cezası kocama sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın af kararıyla kaldırılan 76 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy’un tahliyesi, cezaevlerindeki diğer mazlumlara da umut oldu.

Aralarında kolon kanseri tedavisi gören ve mesanesi ile bağırsağı alınan Mehmet Emin Alpsoy’un oğlu Şeyhmus Alpsoy başta olmak üzere, ağır sara hastası Faruk Belkavli, sakat kalma tehlikesi ile karşı karşıya olan Ömer Faruk Gez, 4 ayrı kalp damarında yüzde 100 tıkanma bulunan Ahmet Arslan, ‘Hepatit B’ ve ‘delta süper enfeksiyonu’ teşhisi konulan Yasin Demir ile kalp hastası Mehmet Olam ve Hamit Çöklü, Mehmet Sıddık Durgun gibi mazlumlar da tahliye edilecekleri günü sabırla bekliyor.

Mazlumlar tahliye ile ümitlendi

Yıllarca tek kişilik hücrede ömür tüketen 76 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy’un "kocama hali" gerekçesiyle tahliye edilmesini sağlayan Başkan Erdoğan’ın “af” kararını Akit’e değerlendiren avukat Sinan Pak, “Cumhurbaşkanımızın insani birtakım zorunluluklardan dolayı bu mahkûmiyetin sonlandırılması kararından büyük memnuniyet duyduk. Bu karar hem içerideki mazlumlara hem de dışarıdaki yakınlarına umut oldu. Birileri tarafından bu karara sürekli olarak tepki gösteriliyor ama aynı grup sıra darbecilerin çıkarılmasına gelince cansiperane çalışıyor. Biz Cumhurbaşkanımızın hem FETÖ, hem 28 Şubat yargısının hem de daha önceki ahbap çavuş ilişkisi içerisinde oluşturulmuş yargının mağdur ettiği diğer mazlumların da durumlarını incelenmesini, özel hak yetkisi kullanılarak infazının sonlandırmasını arzu ediyoruz” dedi.

Yeniden bir adil yargılama şart

Çeyrek asırdır zindanlarda adaletin tecelli etmesini bekleyen mazlumlar için yeniden yargılama yolunun açılması gerektiğini kaydeden Pak, şöyle devam etti: “28 Şubat’ta, yani darbeci generallerden brifing alarak, aslında ne yapacaklarının talimatını alan yargıçların verdikleri kararlar neticesinde şu anda özgürlüklerinden mahrum kalmış mazlumlara yönelik bir yeniden yargılama çalışmasının da ivedilikle başlatılması gerekiyor. Hem Sivas’taki yargılamalardaki mağdur olmuş insanlarımız hem de gladyonun yapıp daha sonra suçu Müslümanlara attığı eylemlerden mağdur edilmiş Müslümanların pirüpak bir şekilde aklanacaklarını ve beraat edeceklerini düşündüğümüz için bu yargılamayı önemsiyoruz. Çünkü o dönemde alınan kararlarda bir şüphe vardır. ‘Türk milleti’ adına karar veren mahkemelerde yapılacak bu adil yargılama bu şüphenin giderilmesi için önemlidir. Biz 28 Şubat dönemini yaşadık, darbeci generallerin yargı üzerindeki baskını gördük. Bu süreçten çıkan yargılamaların adil olmadığı ve birçok usul eksikliklerin olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu yargılamaların yeniden ele alınması ile ilgili mecliste yasal düzenlemenin bir an önce yapılmasını istiyoruz.”

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Zillet, darbeciye affı bilerek gizledi

Cumhurbaşkanı Kararı ile 28 Şubat Davası kapsamında müebbet hapis cezasına çarptırılan darbeci Çetin Saner ile kasten öldürme suçundan cezaevinde bulunan Nihat İliman ve uyuşturucu ticareti sanığı Sedat Çelik'in cezaları da kaldırılırken, PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile iş tutan zillet paydaşları ve fonlu medyası, Alpsoy’un tahliyesinin, “HÜDA-PAR’a seçim hediyesi olduğu şeklinde çok kirli bir manipülasyona imza attı.

Akit, tüm mazlumlar gibi mehmet emin dede’nin de her zaman yanındaydı

Hizbullah Davası kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan ve “kocama hali” gerekçesiyle tahliye edilen 76 yaşındaki Mehmet Emin Alpsoy, parkinson ve hepatit-B hastası olmasına rağmen Adli Tıp’ın “Cezaevinde kalsın, tahliye edilmesin” şeklinde tuhaf kararı sebebiyle yıllardır zindanda tutuluyordu. Gazetemiz Akit, aralarında 16 Nisan 2018’de, “Paşalar keyif çatarken mağdurlar içeride çürüyor”, 13 Mayıs 2020’de, “Baba-Oğula çeyrek asırlık işkence” ve 15 Mayıs 2020’de, “Adli Tıp değil adil tıp lâzım!” manşetlerinin de olduğu çok sayıda haberiyle, mazlum Alpsoy’un yaşadığı mağduriyeti defalarca manşetine taşımıştı.