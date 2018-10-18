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Mehmet Demirkol: Fatih Terim Premier Lig'de...

Spor yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in sarı kırmızılı ekip ile sözleşmesini uzatmasını yorumladı.

18 Ekim 2018 Perşembe 02:21
Mehmet Demirkol: Fatih Terim Premier Lig'de...

beIN Sports yorumcusu Mehmet Demirkol, Galatasaray ile sözleşmesini yenileyen Fatih Terim hakkında önemli ifadelerde bulundu.

"GALATASARAYLILIK, FENERBAHÇELİLİK, BEŞİKTAŞLILIK DİYE BİR MESLEK YOKTUR"

Galatasaraylılık, Fenerbahçelik, Beşiktaşlılık diye bir meslek yoktur. Dolayısıyla bu işi yapanları konuşurken onlar için "Çok iyi Galatasaraylıdır" yemek yeterli olmaz. Önemli olan performans. Diğer açıdan bakarsak Fatih Terim'in yeni sözleşme imzalaması Galatasaraylılar açısından tabi ki güzel bir haber.

"FATİH TERİM ELEŞTİRİLİYOR ÇÜNKÜ ZİRVEDE"

Fatih Terim'in medyada eleştirilmesi üzerine konuşan Mehmet Demirkol, "Ben de eleştiririm. Medyada da eleştiriyor ama Fatih Terim'e yönelik aşırı eleştirilerin sebebi zirvede olması. Zira son başarısı her her zaman en büyük başarısı olarak konuşuluyor." diye konuştu.

"GUARDİOLA, MOURİNHO VE SARRİ'YE KARŞI OLABİLİRDİ"

Fatih Terim'in genel kariyeri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Demirkol, "Terim'in kariyeri bir anda farklı yöne kırıldı. Milli takımda kaotik bir ortam yaşandı. Ancak o ortamdan çıktıktan sonra 6 ay içinde yepyeni bir imaj yaratabilmesi mükemmel bir başarı. Onun dışında Fatih Terim şu anda Guardiola, Mourinho, Sarri ile Premier Lig'de mücadele ediyor olabilirdi." dedi.

Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 02:21
  1. Mehmet Demirkol
  2. Fatih Terim
  3. Galatasaray
  4. Premier Lig

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