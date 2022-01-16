Mehmet Ali Güldemir kimdir? Diyanet-Sen başkanı Mehmet Ali Güldemir neden istifa etti?

Diyanet-Sen başkanı Mehmet Ali Güldemir neden istifa etti? Diyanet-Sen’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı: “Genel Başkanımız Sayın Mehmet Ali Güldemir, yaklaşık iki yıldır yürüttüğü Diyanet-Sen Genel Başkanlığı görevinden gördüğü lüzum ve geleceğe dair başka planlamaları nedeniyle istifa etmiştir. Sayın Genel Başkanın bugüne kadar sendikamıza, başta Diyanet ve Vakıf görevlileri olmak üzere kamu görevlilerine yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ediyor hayatında başarılar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Mehmet Ali Güldemir Kimdir?

Gündemin popüler isimleri arasında yer alan Güldemir, 2 Şubat 1971 tarihinde Bolu’nun Gerede ilçesinde dünyaya gelmiştir. İlköğrenimini Zonguldak’ta bitirdikten sonra hafızlık eğitimini Yeniçağa Kur’an Kursu’nda tamamladı.

Gerede İmam Hatip Lisesi’nden 1992 yılında mezun oldu. Daha sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İlahiyat Ön Lisans programını tamamladı. 1997 yılında İmam Hatip olarak göreve başladı. Bolu merkez Karaçayır Cami İmam Hatibi olarak görev yaparken Diyanet-Sen Bolu İl Teşkilatında üye olarak sendikacılık hayatına başladı.

Daha sonra sırasıyla yönetim kurulu üyesi, il temsilcisi ve şube başkanı ve Memur-Sen İl Temsilcisi, Diyanet-Sen Genel Merkez Disiplin Kurulu Üyeliği görevlerini ifa etti. Memur-Sen İl Temsilciliği yaptığı 2005-2008 yıllarında Memur-Sen Toki ile anlaşma yaparak 348 Konut, cami ve alışveriş merkezinin bulunduğu projeyi gerçekleştirdi.

3 Şubat 2008 yılında yapılan Diyanet-Sen Genel Merkez Olağan Genel Kurulunda Genel Eğitim Sekreteri seçildi. 25 Ocak 2010 tarihinde Diyanet-Sen Genel Başkanı Ahmet Yıldız’ın vefatı üzerine yeniden düzenlenen yönetim kurulu görev dağılımında Diyanet-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreterliğini yürüttü. 12 Şubat 2011’de yapılan Diyanet-Sen Olağan Genel Kurulu’nda ise Diyanet-Sen Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine seçildi.

14 Temmuz 2020 tarihinde Green Park Otel Konferans Salonunda gerçekleştirilen Diyanet-Sen Olağanüstü Genel Kurul Seçimleri sonucu Diyanet-Sen Genel Başkanı olan Mehmet Ali Güldemir, evli ve Fatih ve Yusuf İslam adında 2 çocuk babasıdır.