Mehmet Akif Ekinci kimdir? HSK üyesi Mehmet Akif Ekinci nereli?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 ismi Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyeliğine seçti. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Mehmet Akif Ekinci, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından HSK üyeliklerine seçildi. Peki Mehmet Akif Ekinci kimdir? HSK üyesi Mehmet Akif Ekinci nereli? HSK üyesi Mehmet Akif Ekinci hangi görevlerde bulundu?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Akif Ekinci Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Mayıs 2017’de HSK birinci daire üyeliğine seçilmişti.
Mehmet Akif Ekinci kimdir?
Şırnak Cizre'de 1967'de dünyaya gelen Ekinci, 1992'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. İstanbul hakim adaylığından sonra sırasıyla Mardin, Meriç, Silivri ve İstanbul Cumhuriyet savcılıkları görevlerinde bulunan ve son olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği görevini yürüten Ekinci, evli ve bir çocuk babası.