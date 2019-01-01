Yeniakit // THY / S&M Milleriniz %33 Daha Değerli Kampanyası
0553 313 94 23

Meğer kansere kök söktürüyormuş

Çivit; Kafkas kökenli çivit otundan veya indigo ağacının yapraklarından elde edilen mavi renkli tozdur.

01 Ocak 2019 Salı 19:11
Meğer kansere kök söktürüyormuş

Çivit otu turpgiller ailesine bağlı bir bitki türüdür. Ağacı “indigo” ise tropik bölgelerin ağacıdır.

Ve biliyor musunuz şimdi çivitin brokoliden 65 kat daha kanser önleyici olduğu anlaşıldı.

Ta asırlar öncesinden bilinen yüzdeyüz doğal bir maddedir çivit.. Çamaşırların sarılığını gidermek için çamaşırları yıkadıktan sonra son durulama suyuna katılır.

Sarı, kırmızı, yeşil olanlarından ise kumaşları boyamakta istifade edilir.

Gökmavi renklisi çamaşırlarda kullanılır. Aslında buna “çivit mavisi” denir. Çivit nedir, bilinmez hale geldiği için, renk de bilinmez olmuştur. Bazı maddelerin içine karıştırılarak kumaş boyanır. Hava ile temasta rengini kaybetmez ve suda erimez.

Çamaşır aklaması ile bilinirdi eskiden ama artık şifalı özelliği de biliniyor. Tanen, A vitamini, eterli yağ asitleri, bitkisel özler ve etken maddeler glucobrassicin ihtiva ediyor çivit.

Kanseri önleyici özelliği ile öne çıkmaktadır. Brokoliden 65 kat daha fazla kanseri önleyen etken madde içermektedir. Özetlersek:

-Kuvvetli bir antioksidandır.

-Kanseri önleyici niteliktedir.

-Vücuttan zehirli maddelerin atılmasında etkili olmaktadır.

-Boğaz ağrılarına iyi gelmektedir.

-Hepatit A’yı engellemektedir.

-Menenjiti önlemektedir.

-Grip olmaya karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir.

-Kızamığı, kabakulağı engellemektedir.

-Faranjite ve ishale iyi gelmektedir.

NOT: SAKIN KALKIP DA ÇAMAŞIRDA, BOYADA KULLANILAN ÇİVİTİ İLAÇ DİYE KULLANMAYIN. FAYDALI OLAN ÇİVİT OTU’NUN KENDİSİDİR..

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 01 Ocak 2019 Salı 19:30
  1. çivit
  2. çivit otunun faydaları

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Güdül belediye başkan adayı Muzaffer Yalçın kimdir?
    1. AK Parti Güdül belediye başkan adayı..
    2. Güven timlerinden yılbaşında "Noel..
    3. Irak'taki yılbaşı kutlamalarında 104..
    4. Filipinler'deki Usman fırtınası
    5. AK Parti Akyurt belediye başkan adayı..
    6. Hakkari-Şırnak kara yolunda çığ..
    7. AK Parti Ankara Evren belediye başkan..
    8. Almanya'da ırkçı saldırı! Aracını..
    9. Meğer kansere kök söktürüyormuş
    10. Payitaht Abdulhamit'in gelecek bölümde..
    11. Avusturya'da Kurz-Weber görüşmesi
    12. Diriliş Ertuğrul 130. bölüm fragmanı
    13. Kilolardan kurtulmak için...
    14. Almanya'da yabancı düşmanı saldırı
    15. Korkutan istila! Bodrum ve..
    16. MEB'den Zarifoğlu'nun kitabının..
    17. Gülriz Sururi'nin vefatı
    18. Burhan Demirbaş kimdir?
    19. Mutluluk çok uzakta değil
    20. Baki Demirbaş kimdir?
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    İki ülke arasında yeni kriz! Hükümet sözcüsü İsrail bayrağını ayağının altına aldı
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Ahlaksız babanın skandal tweetleri ortaya çıktı! Kurtarın bu bebeği!
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    Dünyayı tedirgin eden hamle! 300 bine yakın asker kışladan çıktı
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    'Oylar çalındı' yalanını ses kaydı ortaya çıkardı! 5 yıllık iddia çürüdü
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar
    HTŞ'den küstah Türkiye açıklaması: Onlarla savaşa gitmek için kaçtılar

    Günün Karikatürü

    1 Ocak 2019
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Maaşları belirleyecek! İşte ekonomistlerin enflasyon beklentisi
    Ajana bir kıyak daha
    Ajana bir kıyak daha