Meğer kansere kök söktürüyormuş

Çivit otu turpgiller ailesine bağlı bir bitki türüdür. Ağacı “indigo” ise tropik bölgelerin ağacıdır.

Ve biliyor musunuz şimdi çivitin brokoliden 65 kat daha kanser önleyici olduğu anlaşıldı.

Ta asırlar öncesinden bilinen yüzdeyüz doğal bir maddedir çivit.. Çamaşırların sarılığını gidermek için çamaşırları yıkadıktan sonra son durulama suyuna katılır.

Sarı, kırmızı, yeşil olanlarından ise kumaşları boyamakta istifade edilir.

Gökmavi renklisi çamaşırlarda kullanılır. Aslında buna “çivit mavisi” denir. Çivit nedir, bilinmez hale geldiği için, renk de bilinmez olmuştur. Bazı maddelerin içine karıştırılarak kumaş boyanır. Hava ile temasta rengini kaybetmez ve suda erimez.



Çamaşır aklaması ile bilinirdi eskiden ama artık şifalı özelliği de biliniyor. Tanen, A vitamini, eterli yağ asitleri, bitkisel özler ve etken maddeler glucobrassicin ihtiva ediyor çivit.

Kanseri önleyici özelliği ile öne çıkmaktadır. Brokoliden 65 kat daha fazla kanseri önleyen etken madde içermektedir. Özetlersek:

-Kuvvetli bir antioksidandır.

-Kanseri önleyici niteliktedir.

-Vücuttan zehirli maddelerin atılmasında etkili olmaktadır.

-Boğaz ağrılarına iyi gelmektedir.

-Hepatit A’yı engellemektedir.

-Menenjiti önlemektedir.

-Grip olmaya karşı bağışıklık sistemini kuvvetlendirmektedir.

-Kızamığı, kabakulağı engellemektedir.

-Faranjite ve ishale iyi gelmektedir.

NOT: SAKIN KALKIP DA ÇAMAŞIRDA, BOYADA KULLANILAN ÇİVİTİ İLAÇ DİYE KULLANMAYIN. FAYDALI OLAN ÇİVİT OTU’NUN KENDİSİDİR..