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Dünya

“Medyanın oyunu” diyordu! Koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, koronavirüs nedeniyle ölenlerin gömülmesi için toplu mezar hazırlandı.

2020-04-23 05:05:00 -
“Medyanın oyunu” diyordu! Koronadan ölenler için toplu mezar kazıldı

Çin’de ortaya çıkarak dünya geneline yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Brezilya’da açıklanan son verilere göre, ülke genelinde 2 bin 906 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Toplu mezar kazıldı

Brezilya’daki salgının merkez üssü Sao Paulo’da bulunan Vila Formosa mezarlığında hayatını kaybedenlerin gömülmesi için toplu halde mezar kazıldı.

İşçiler, "ölü sayısı 2 kat daha fazla" dedi

Mezarlıkta çalışan işçiler, açıklanan verilerin doğru olmadığını öne sürerek gerçek sayısının daha fazla olduğunu belirtti. Bir işçi, "Gazetelerdeki rakamlar çok yanlış. Gerçek sayı iki kat daha fazla, belki üç kat" ifadelerini kullandı.

45 binden fazla vaka var

Latin Amerika’da koronavirüsten en çok etkilenen ülke durumunda olan Brezilya’da 45 bin 757 vaka bulunuyor.

Devlet başkanı, karantinayı eleştirmişti

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun, koronavirüse karşı karantina önlemlerini sorguladığı Twitter paylaşımları silinmişti.

Bolsonaro, kaldırılan bir videosunda bir sokak satıcısına hitaben, "İnsanlardan duyduğum şey çalışmak istedikleri." demişti.

"Hayat normale dönmeli" dedi

Brezilya Devlet Başkanı, diğer videosunda ise hayatın normale dönmesi çağrısında bulunarak, "Brezilya duramaz, aksi halde Venezuela'ya dönüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Medyanın oyunu"

Öte yandan, Bolsonaro, koronavirüsü 'grip' ve 'medyanın oyunu' olarak nitelendirmişti.

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Yorumlar

Siyasi kavun

Dün Amerika medyası Türkiye hakkında ölü sayısı fazla dedi diye kıyamet kopardiniz bugün işçilerin açıklamaları üzerinden ölü sayısıni haber yapıyorsunuz başka bir ülke için. Sizin yaptığınız da doğru değil...
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Munib

..Toplu mezar resimdeki gibi tek tek olmaz..
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