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Medreseler'den Mısır açıklaması: Artık son verin

Mısır’da darbeci Sisi’nin 9 genci idam etmesine tepkiler büyüyor. Medreseler, ortak bir basın açıklamasıyla ülkedeki zulme son verilmesi yönünde çağrıda bulundu.

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:54
Medreseler'den Mısır açıklaması: Artık son verin

Mısır'da, Müslüman Kardeşler üyesi 9 gencin darbeci Sisi yönetimi tarafından idam edilmesine tepkiler çığ gibi büyüyor. UMAD, MEDAV ve ESAB kuruluşları, ortak bir asın açıklamasıyla 'Zulme son verin' çağrısı yaptı.

"Kayda değer tepki gösterilmemiştir"

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği, Medrese Alimleri Vakfı ve Ehl-i Sünnet Alimleri Birliği, Mısır'daki zulme sessiz kalındığına vurgu yaparak "Bilindiği üzere, küresel güçlerin planları ve bölge ülkelerinin desteğiyle, yaptığı darbeyle seçilmiş meşru Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’yi devirdikten bu güne kadar zulme direnen binlerce Müslüman kardeşimizi katleden ve binlercesini de zindanlara tıkayan Mısır’ın son firavunu ve avanesi bütün yaptıklarının yanlarına kâr kalmasından cesaret alarak son günlerde dokuz masum kardeşimizi daha idam etmiş ancak dünya kamuoyunda kayda değer bir tepki dahi görmemiştir" ortak görüşünü bildirdi.

"Ümmetin umudu olan..."

Alimler Birliği, zulmün son verilmesi gerektiğini belirterek şöyle devam etti: 

Mısır’lı kardeşlerimize reva görülen bu idam, işkence ve her türlü zulmü nefretle telin ediyor ve Mısır hükümetinin bu zulme bir an önce son vermesini istiyoruz. Gayr-i meşru iktidara karşı direnen kardeşlerimizin, haklı davalarında, yanlarında olduğumuzu ilan ediyoruz. İkiyüzlü batılı ülkeleri ve sözde insan haklarını savunan kurum ve kuruluşlarını bu sahtekârlıklarına son vermeye ve o insanlık düşmanı zalimleri desteklemekten ve zulümlerine seyirci kalmaktan vazgeçmeye davet ediyoruz. İslam İşbirliği Teşkilatı’nı bu ve benzeri durumlarda süratli bir şekilde devreye girip uluslararası arenada üzerine düşen görevini yapmaya davet ediyoruz. Ümmetin umudu olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetini bu insanlık ayıbı karşısında inisiyatif almaya; uluslararası ilgili kuruluşları acilen harekete geçirmeye ve dünya kamuoyunda konuyu gündemde tutmak suretiyle zalimleri baskı altına almaya ve mazlumlara sahip çıkmaya ısrarla davet ediyoruz. Dünyanın dört bir tarafındaki Ümmet-i Muhammed’i kardeşlerine sahip çıkma ve zalimlere karşı durma hususunda şiddetten uzak her tür meşru yolu azami derecede kullanmaya ve bu konuda ısrarcı olmaya hassaten çağırıyoruz



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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:54
  1. Mısır

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