Medipol Başakşehir'de yeni hoca belli oldu
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'dan ayrılan Okan Burak, Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.29 Mayıs 2019 Çarşamba 18:57
Çaykur Rizespor'dan ayrılan Okan Buruk, Başakşehir'le anlaştı. Deneyimli teknik adamın menajeri, "Okan hoca Medipol Başakşehir ile anlaştı. Abdullah Avcı'nın ayrılmasından sonra imza atacak." açıklamasını yaptı.
Bugün itibariyla Çaykur Rizespor'dan ayrılan 45 yaşındaki teknik adam Başakşehir'le anlaştı.
Buruk'un menajeri Yasir Elmacı, ''Okan Hoca, Başakşehir ile anlaştı. Avcı'nın ayrılmasının ardından imzalar atılacak.'' açıklamasını yaptı.
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