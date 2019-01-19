Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanında - Sezonun ilk yarısını lider tamamlayan turuncu-lacivertliler, ikinci yarının ilk maçında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak



İSTANBUL (AA) - Lider Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında yarın deplasmanda, ikinci sıradaki Trabzonspor'a konuk olacak. Medical Park Stadı'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Ligin ilk yarısında oynadığı 17 maçta 35 puan toplayan turuncu-lacivertliler, son 3 maçında 1 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İlk yarıyı 29 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayan Trabzonspor ise son 5 maçında 4 galibiyet ve 1 beraberlik almayı başardı. Medipol Başakşehir'de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.

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