Medipol Başakşehir, Salzburg şehrine gidiyor

Turuncu-lacivertlilerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Futbol takımımız 2018-2019 sezonu öncesi hazırlıklarını sürdüreceği 2. kamp için 29 Temmuz Pazar günü Salzburg’a gidecek. 2 Ağustos’a dek burada kalacak olan ekibimiz, Alman temsilcileri VfB Stuttgart ile 30 Temmuz’da ve Bayer Leverkusen ile de 2 Ağustos’ta hazırlık maçları oynayacak."