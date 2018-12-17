Medipol Başakşehir, kupada Adana Demirspor'u konuk edecek





İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Spor Toto 1. Lig temsilcisi Adana Demirspor'la sahasında karşı karşıya gelecek.

3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmada hakem Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Deplasmanda oynanan ilk maçtan 1-1'lik beraberlikle ayrılan turuncu-lacivertliler, evinde turu geçmeyi hedefliyor.

Spor Toto Süper Lig'de lider durumda bulunan Medipol Başakşehir'de cezalı Manuel da Costa ile sakatlığı bulunan Alparslan Erdem, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.