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Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

14 Şubat 2019 Perşembe 14:23
Medipol Başakşehir, Antalyaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü


İSTANBUL (AA) - Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında 18 Şubat Pazartesi günü Antalyaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın antrenman sahasında teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde bir grup oyuncunun salonda core ve kuvvet çalıştığı ifade edildi.

Diğer oyuncuların ise idmanda, dinamik ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından, 5'e 2 pas çalışması gerçekleştirildiği aktarıldı.

Antrenmanın, dar alan oyun ve çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

Turuncu-lacivertli ekip, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 14:23
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