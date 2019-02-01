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MediaMarkt'ın yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB

Programa üye olan tüketiciler, ilk indirimlerini 50 liralık "Hoş Geldin Kuponu" ile alacak

01 Şubat 2019 Cuma 11:42
MediaMarkt'ın yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB

İSTANBUL (AA) - MediaMarkt, hayata geçirdiği yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB ile üyelerine avantajlar sunuyor.

MediaMarkt açıklamasına göre, elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicilerine sunduğu cazip fırsat ve hizmetlere ek olarak, yeni fırsatları sadakat programı çatısı altında topluyor.

Bugünden itibaren tüm MediaMarkt mağazalarından veya mediamarkt.com.tr’den online olarak üye olunabilecek olan yeni sadakat programı MediaMarkt CLUB, üyelerine pek çok avantajı öncelikli ve ayrıcalıklı sunacak.

Programa üye olan tüketiciler, üyeliklerinin üzerinden 24 saat geçtikten sonra ilk indirimlerini 50 liralık "Hoş Geldin Kuponu" ile alacak.

Ayrıca MediaMarkt CLUB üyeleri, yaptıkları 3, 6, 9 ve 12’nci alışverişlerinde sürpriz indirimler veya hediyeler kazanacak.

MediaMarkt CLUB üyeliğinin ilk etapta sunduğu bir diğer avantaj ise ürün iade sürelerinin 2 katına çıkması olacak. Üyeler, aldıkları ürünü resmi iade süresi olan 14 gün içinde değil; 28 gün içinde iade edebilme ayrıcalığına sahip olacak.

Program üyeleri, özel sürprizlerin yanı sıra farklı iş birlikleri ve fırsat kampanyalarından da yararlanacak. Tüm alışveriş kaydının üyelik hesabında, detaylarıyla görülebileceği sistem sayesinde müşteriler, faturasız hayatın konforundan da yararlanacak.

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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 11:42
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