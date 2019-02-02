MediaMarkt CLUB fırsatlarla dolu
MediaMarkt, başlatmış olduğu MediaMarkt CLUB adlı programı ile sunduğu fırsatları tek bir çatı altında toplayacak.02 Şubat 2019 Cumartesi 09:47
Elektronik perakendecisi MediaMarkt, tüketicilerine sunduğu fırsatları sadakat programı çatısı altında topluyor. MediaMarkt CLUB adlı programa üye olan tüketiciler, ilk indirimlerini 50 liralık ‘Hoş Geldin Kuponu’ ile alacak. Programla ürün iade süreleri de iki kat artacak. Tüketicilere aldıkları ürünü resmi süre olan 14 günde değil, 28 gün içinde iade edebilme imkânı tanınacak.
YORUM YAZ