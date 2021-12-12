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Kültür - Sanat Medeniyet beşiği Şahmelik turizme kazandırılmayı bekliyor
Kültür - Sanat

Medeniyet beşiği Şahmelik turizme kazandırılmayı bekliyor

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Şahmelik Mahallesi sakinleri, 7 katlı yer altı şehrinin turizme kazandırılmasını istiyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-12 15:36:00 - 2021-12-12 15:45:17
Medeniyet beşiği Şahmelik turizme kazandırılmayı bekliyor

Hitit, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı medeniyetlerine ev sahipliği yapan ve 7 katlı yer altı şehri ile kaya oyma kral yolu ile dikkat çeken Kayseri'nin Develi ilçesine bağlı Şahmelik turizme açılmayı bekliyor. Develi'ye yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan mahallede Selçuklu Sultanı Melikşah'ın 21 gün konakladığı ve ismini oradan aldığı rivayeti bulunuyor.

Yer altı şehrine gerekli bakımın yapılması halinde tarihin ortaya çıkacağını söyleyen mahalle sakinlerinden Sezai Arsu, "Bir rivayete göre Sultan Melikşah'ın 21 gün, diğer bir rivayete göre de 45 gün konakladığı söyleniyor. Şahmelik köyümüz de ismini buradan alıyor. Mahallemizin ismi Melikşah’mış ama Şahmelik ismine döndürmüşler. Burasının 3 katı üstte, 4 katı altta olmak üzere 7 katlı olduğu söyleniyor. Burada belirtiler de var 7 katlı olduğuna dair. İçine de girdik 3-4 kat iniliyor ama daha aşağısına inemiyoruz. Topraklar ile girişler daraldığı için artık daha fazla gidilmiyor. Dar tünellerden gittiğin zaman 700 metre falan ilerleyebiliyorsun, oradan boşluklara çıkıyorsun altlara iniliyor. Bazı yerler dolu, bazı yerler dar olduğu için inilmiyor. Bir ışıklandırma yapılsa bu tarih komple gün yüzüne çıkar" ifadelerini kullandı.

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