MEB’e bağlı okullarda seçmeli ders tercihinde son gün 12 Şubat! Şuurlu nesil için dinî dersleri seçin

30 Ocak’ta başlayan 2024-2025 eğitim ve öğretim yılında okutulacak seçmeli derslerin tercih süreci pazartesi günü sona eriyor. Öğrencilerin önümüzdeki yıl öğrenim göreceği seçmeli derslerle ilgili tercihlerini bu zamana kadar yapması gerekiyor. “Kuran-ı Kerim”, “Peygamberimizin Hayatı”, “Temel Dini Bilgiler” gibi dini dersleri seçmek isteyen ilkokul 4. sınıf, ortaokul 5, 6 ve 7. sınıflar ile lise 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin tercihlerini e-okul sistemi üzerinden yapması önem arzediyor. Eğitimciler, öğrenci ve velilerini dini derslerin seçilmesi hususunda duyarlı olmaya davet ediyor.

Bunlar değerlerimiz

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Eğitimci Yazar Adnan Kalkan, şunları dile gtirdi: “Nesli ihya medeniyeti inşa mefkûremize ulaşmamızın olmazsa olmaz yolu, milli ve manevi değerlere sahip nesiller yetiştirmektir. Vatan, millet ve ümmete hizmet edecek ve medeniyetler kuracak olan nesiller, ancak imanlı ve ahlaklı yetiştirilirse bunu gerçekleştirebilecektir. Her anne baba mutlaka Din, Ahlak ve Değer kategorisinden “Peygamberimizin Hayatı, Kur’an-ı Kerim ve ve Temel Dini Bilgiler” dersinden birini seçmelidir. Diğer taraftan İnsan, Toplum ve Bilim Kategorisinden “Düşünme Eğitimi, Okuma Becerileri ve Türk Sosyal Hayatında Aile” derslerinden birinin seçilmesi önemlidir. Kültür sanat ve spor alanında ise “Görgü Kuralları ve Nezaket” derslerinden biri seçilebilir. Bizim derdimiz Nesli ihya medeniyeti inşa etmektir.”

Öğrenci yarım kalır

Malatya İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cihat Yaşaroğlu da şunları söyledi: “Karakter inşasında önemli olan sosyal faktörlerden biri de dindir. Modern değerler eğitimi, pozitivist yaklaşımın bir yansıması olduğu için değerler eğitiminde sadece dünya hayatını esas almaktadır. Bu boyutuyla değerler eğitimi yarım ve eksik kalmaktadır. Unutulmamalıdır ki insanlık tarihi boyunca din değerlerin en önemli kaynak ve dayanaklarından biri olmuştur. Nesillerimizin daha sağlıklı değer kazanımları ve manevi değerlerinin farkında olmaları için Temel Dini Bilgiler, Kur’an-ı Kerim ve Peygamberimizin Hayatı derslerini seçmeleri elzemdir. Ebeveyn olarak çocuklarımızla bu hakikati tezekkür etmeli ve ilgili derslerin tercihi için çaba harcanmalıdır.”

Yabacılaşmasın

Erzurum Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. A. Halim Ulaş da, şöyle konuştu: “Çocuklarımızın kadim değerlerimiz ile yetişmesi ve kadim değerlerimizi geleceğe taşıması için seçmeli dini derslerin tercih edilmesi önemlidir. Kendi değerlerine yabancılaşan bir nesil ile medeniyet inşa edilmez. Bu sebepten gerek aile gerekse dini derslerin çocuklara verilmesi hem kültürümüzün devamına hem devletimizin kalkınmasına hem de neslimizin ihyasına ulaşmak için önemlidir.”

Manevi tahribat

Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Kavlak ise şunları ifade etti: “Çocuklarımızın karnı her daim tok olsa, sırtlarını her daim kürkle donatsak ve her akşam kuş tüyü yataklarda yatırsak, onları insan olarak yetiştirmiş olur muyuz acaba? Her türlü maddi ihtiyacı karşılanmış fakat maneviyattan bihaber bir çocuk, insan olarak hangi farklılığa sahip olur acaba? İnsan denilen o mükemmel kapasite ile yaratılmış canlının, insani istidatlarının inkişafı için ruhlarında ebediyet düşüncesinin bulunması gerekir. Bizim neslimiz de ebediyet fikrini, inancını almadan büyürse, dünyanın tahrip olmuş milletlerinden bir farkı kalmaz. Çünkü hepimiz insan olmak hasebiyle aynı yaratılıştayız. İnsan ruhunu tedavi eden, onu ahlaki eylemlere sevk eden ve hakiki vazifesi olan hakiki insan olma vasfını kazandıran, anne-babasının hakkına riayet ettiren tek hakikat; ona ebediyet dersini veren, sevdiklerinin yok olmayacağını, bir kez nasıl yaratılmışsa tekrar aynı şekilde yaratılacağını haber veren kutsal kitabımız Kur’an’ın ve İslam peygamberinin sevdirilmesidir. İslam’ı bilmeyen bir neslin yapacağı maddi manevi tahribatı önleyecek bir sistem henüz icat olmadı.”

