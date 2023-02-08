  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel MEB’den personele izin kolaylığı
Aktüel

MEB’den personele izin kolaylığı

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelimizin izin talepleri konusunda gereken kolaylık sağlanacaktır” denildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-08 09:51:00 -
MEB’den personele izin kolaylığı

Milli Eğitim Bakanlığı’nca (MEB), merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelin izin talepleri konusunda gereken kolaylığın sağlanacağı bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası, personelin izin taleplerine ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan ve deprem bölgesinde yakınları bulunan personelimizin izin talepleri konusunda gereken kolaylık sağlanacaktır" bilgisine yer verildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23