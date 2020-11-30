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Aktüel MEB'den kaynaştırma öğrencilerine kaynak desteği
Aktüel

MEB'den kaynaştırma öğrencilerine kaynak desteği

Bakanlık, ilkokul ve ortaokulun tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma eğitimi alan öğrencilere destek amacıyla matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler seti yayımladı - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: - "Yaklaşık 300 bin öğrencimize yönelik ilk kez kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaştık" - "Kaynaştırma ve bütünleştirme öğrencilerimiz, ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programı kullanarak kullanabilecekler"

Yeniakit Publisher
2020-11-30 11:10:11 -
MEB'den kaynaştırma öğrencilerine kaynak desteği

ANKARA (AA) - SELMA KASAP - Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilkokul ve ortaokulun tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma eğitimi alan öğrencilere destek olmak üzere matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler seti yayımladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını günlerinde öğrencilere ilave kaynak desteği vermeye devam eden ve bu kapsamda daha önce ilkokul, ortaokul ve lisede tüm sınıf seviyelerine yönelik çok sayıda kaynağı erişime açan Bakanlık, bunlara yenisini ekledi.

MEB, 1. sınıftan 8. sınıfa kadar ilkokul ve ortaokulun tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma/bütünleştirme eğitimi alan öğrencilere destek olmak üzere matematik dersi kazanımlarıyla ilgili 6 kitaptan oluşan uyarlanmış etkinlikler seti yayımladı.

Etkinliklere "orgm.meb.gov.tr/uyet" adresinden ulaşılabiliyor.

- "Diğer derslerden de uyarlanmış etkinlikler setlerini paylaşacağız"

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kovid-19 salgını sürecinde tüm arkadaşlarımız bir taraftan rutin işlerini sürdürürken diğer taraftan ilave üretimlerle öğrencileri desteklemek için büyük emek veriyorlar." dedi.

Daha önce tüm eğitim kademeleri ve sınıf seviyelerinde öğrenme kayıplarını en aza indirebilmek için çok sayıda kaynağı öğrencilerin kullanımlarına sunduklarını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Bugün bu kapsamda yeni bir destek paketini daha kullanıma açtık. İlkokul ve ortaokulda tüm sınıf seviyelerinde kaynaştırma ve bütünleştirme eğitimi alan yaklaşık 300 bin öğrencimize yönelik ilk kez kazanımlarla ilgili uyarlanmış etkinlikler setini paylaştık. Bu paylaşımda odağımız matematik dersi oldu. Genel eğitim müfredatındaki kazanımlarla ilgili etkinlikleri kaynaştırma öğrencilerimiz için uyarladığımız setimiz ile konu-kazanımlarının öğrencilerimiz için kalıcı olmasını amaçladık."

Bakan Selçuk, kaynaştırma ve bütünleştirme öğrencilerinin ihtiyaç duyacakları konu ve kazanımları, kitap ve etkileşimli dijital programları yoluyla kullanabileceklerini belirterek "Önümüzdeki günlerde diğer derslerden de uyarlanmış etkinlikler setlerini paylaşacağız. Tüm imkanlarımızla öğrenci ve öğretmenlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Bu süreci koordine eden Bakan Yardımcım Mahmut Özer'e ve Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Nezir Gül ve çalışma arkadaşlarına katkılarından dolayı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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