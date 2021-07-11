  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

'Aşı kartı' dönemini resmen başlattılar! Üniversitelerden öğrencilerin eğitim hakkına skandal engelleme!

Almanya aşkıyla yanıp tutuşan CHP zihniyetinin mutlaka okuması gereken bir haber! Her yıl 180 bin Alman ülkeyi terk ediyor

Taliban'ın ele geçirdiği yer geri alındı

Açıklama yaptı: Türk güçleriyle onlar bir tutulamaz

Günlük koronavirüs ve aşılanma verileri açıklandı!

Bilim Kurulu üyesi delta varyantının farkını anlattı

Hafter'in köpeklerinin provokasyonuna karşı Türk bayrağı açtılar

Cihat Yaycı’dan flaş Afganistan ve Türkmenistan uyarısı: ABD kaos peşinde, bunlara mutlaka dikkat edilmeli!

'Türkiye' kararını duyurdular: Bugünden itibaren başladı

Kadir Mısıroğlu'nun 8 yıl önceki sözleri gündem oldu! "Sen Ayasofya'yı aç, belki bir yerden petrol fışkırır!"
TBMM Başkanı Şentop’tan Moğolistan’a mesaj
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Yunan mevkidaşına tepki
Saniyeler içinde yere yığıldı! İş insanının şok eden ölümü
Okullar açılmadan veliler aşılanmalı
Biyografi M'Baye Niang kimdir? M'Baye Niang nereli, kaç yaşında? M'Baye Niang nerede oynadı?
Biyografi

M'Baye Niang kimdir? M'Baye Niang nereli, kaç yaşında? M'Baye Niang nerede oynadı?

M'Baye Niang, Fenerbahçe’ye mi transfer oldu? sorusu Fenerbahçe taraftar tarafında merak edilmekte. Gelen Fenerbahçe son dakika transfer haberlerine göre, M'Baye Niang'ın kiralık olarak transferi için anlaşma sağlandı. Peki M'Baye Niang kimdir? M'Baye Niang nereli, kaç yaşında? M'Baye Niang nerede oynadı? İşte M'Baye Niang hayatı.

Yeniakit Publisher
2021-07-11 10:11:00 - 2021-07-11 10:13:46
M'Baye Niang kimdir? M'Baye Niang nereli, kaç yaşında? M'Baye Niang nerede oynadı?

M'Baye Niang kim? 2012-2018 yılları arasında bonservisi Milan'da bulunan Niang, 2019'da Rennes'e transfer olana kadar Genoa, Watford ve Torino gibi takımlarda kiralık olarak forma giymişti. Niang, Rennes formasıyla 92 golün altına imzasını attı. Fenerbahçeli kadrosuna dahil olmak için artık gün sayan M'Baye Niang'ın kamp dönemine yetiştirilmesi bekleniyor. Peki M'Baye Niang kimdir? M'Baye Niang aslen nerelidir?

M'Baye Niang

M'Baye Niang kimdir?

M'Baye Niang 19 Aralık 1994), Milan takımında forvet pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Senegalli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine Torino kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla 1 kulüplerinde oynadı. 17 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Niang, Ağustos 2012'de Milan'a transfer oldu. Milan'da 1.5 yıl geçiren M'Baye Niang beklediği performansı gösteremedi. Ocak 2014'te Montpellier, Ocak 2015'te Genoa'ya kiralanan Niang, Haziran 2015'te Milan'a döndü. Torino, Temmuz 2018'de Niang'ın bonservisini Milan'dan 12 milyon Euro karşılığında aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay