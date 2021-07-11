M'Baye Niang kimdir? M'Baye Niang nereli, kaç yaşında? M'Baye Niang nerede oynadı?

M'Baye Niang kim? 2012-2018 yılları arasında bonservisi Milan'da bulunan Niang, 2019'da Rennes'e transfer olana kadar Genoa, Watford ve Torino gibi takımlarda kiralık olarak forma giymişti. Niang, Rennes formasıyla 92 golün altına imzasını attı. Fenerbahçeli kadrosuna dahil olmak için artık gün sayan M'Baye Niang'ın kamp dönemine yetiştirilmesi bekleniyor. Peki M'Baye Niang kimdir? M'Baye Niang aslen nerelidir?

M'Baye Niang kimdir?

M'Baye Niang 19 Aralık 1994), Milan takımında forvet pozisyonunda görev yapan Fransız asıllı Senegalli millî futbolcudur. Profesyonel kariyerine Torino kulübünde başladı. Daha sonra sırasıyla 1 kulüplerinde oynadı. 17 yaşında A takım kadrosuna dahil edilen Niang, Ağustos 2012'de Milan'a transfer oldu. Milan'da 1.5 yıl geçiren M'Baye Niang beklediği performansı gösteremedi. Ocak 2014'te Montpellier, Ocak 2015'te Genoa'ya kiralanan Niang, Haziran 2015'te Milan'a döndü. Torino, Temmuz 2018'de Niang'ın bonservisini Milan'dan 12 milyon Euro karşılığında aldı.